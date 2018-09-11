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Молодые спецы из Алтайского края вошли в топ самых низкооплачиваемых по РФ

, ИА "Амител"
Еще хуже дела обстоят только в Северной Осетии и Карачаево-Черкесии

Фото: angi.ru

Сбербанк подсчитал уровень зарплат молодых специалистов в России в возрасте от 21 до 25 лет. Самые низкие зарплаты молодые россияне получают в Республике Северная Осетия — Алания (в среднем 16,5 тыс. руб.), в Карачаево-Черкесии (16,9 тыс. руб.) и в Алтайском крае (18,2 тыс. руб.).

При этом средняя зарплата специалистов в возрасте 21–25 лет в России составляет 22,1 тыс. руб. Больше всего молодые люди получают на Крайнем Севере и в Москве. Наиболее прибыльные отрасли — добыча полезных ископаемых, финансы и страхование. Это следует из результатов исследования Сбербанка с июля 2017 по июнь 2018 года, пишет РБК.

Из данных Сбербанка следует, что в начале своего карьерного пути молодые люди в возрасте 21 года работают в среднем за 14,8 тыс. руб. в месяц, но в течение первых пяти лет работы их заработок увеличивается на 17% ежегодно и к 25 годам составляет 27,7 тыс. руб.
 

Исследование выявило также серьезную разницу в зарплатах молодых специалистов в различных регионах России. Наиболее высоким уровень средних зарплат молодежи на старте карьеры оказался в Чукотском автономном округе (там предприятия готовы предложить 21-летним специалистам оклад в 28,3 тыс. руб. в месяц) и в Чечне (27 тыс. руб.) Высокие зарплаты новичкам также платят в Магаданской области и на Камчатке (26,3 тыс. руб.)

И к 25 годам выше всего зарплаты у молодежи в регионах Крайнего Севера и Дальнего Востока: самый большой среднегодовой прирост в Магаданской области составляет 20,04%, а к 25 годам молодые специалисты получают в регионах 54,6 тыс. руб. Не сильно отстает от нее Чукотка: среднегодовой прирост — 17,7%, зарплата — 54,2 тыс. руб. В Москве 21-летнему работнику платят 20 тыс. руб., 25-летнему — 40 тыс. руб. В Санкт-Петербурге — 21 тыс. и 30,7 тыс. руб. соответственно.

Как свидетельствуют данные Сбербанка, наиболее перспективными для молодежи отраслями экономики являются добыча полезных ​ископаемых (30 тыс. на старте, 44 тыс. руб. — к 25 годам) и сфера страхования и финансов (26,8 тыс. и 37,6 тыс. руб. соответственно).
 

В сфере образования зарплаты молодых специалистов, по данным Сбербанка, растут особенно быстро: если в 21 год молодому специалисту готовы предложить рабочее место с окладом в 6,6 тыс. руб., то уже к 25 годам эта цифра вырастает до 20 тыс. руб. — это самый большой годовой прирост (31,7%) из всех проанализированных отраслей.

Также хорошие перспективы открываются перед теми, кто выбирает сферу госуправления, безопасности и социального обеспечения: 16 тыс. руб. на старте и 29,1 тыс. руб. к 25 годам, прирост 15,8% в год. В строительстве и транспортной отрасли заработок относительно высокий сразу — 30 тыс. руб., но он остается таким без изменений на протяжении нескольких лет.

Аналитики изучили и влияние допобразования на уровень доходов. Они пришли к выводу, что средняя зарплата россиянина, который подписан на онлайн-курсы, в среднем в 2,5 раза выше, чем у тех, кто обходится без них. Первые получают ежемесячно 77,1 тыс. руб., вторые — 30,3 тыс. руб.

Согласно данным Росстата, средняя зарплата всего работающего населения в России составляет 42,5 тыс. руб. Самые высокие зарплаты получают в Ямало-Ненецком автономном округе (100,6 тыс. руб.), самые низкие — у жителей Алтайского края (24,3 тыс. руб.).

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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Комментарии

11.09.2018 08:08
- гость -

А потом удивляются, что народ бежит отсюда

0  0
11.09.2018 08:42
- гость -

Потому и специалистов нет. Дилетанты одни.

0  0
11.09.2018 08:53
- гость -

а потом будут вынуждены всякими плюшками заманивать вместо того что бы изначально платить нормально, вроде года 2 назад опрос среди выпускников агу проводили так большинство заявило, что не связывают свою судьбу с Алтайским краем

0  0
11.09.2018 09:09
- гость -

"...к 25 годам составляет 27,7 тыс. руб..." и на этом замирает на вечно!

0  0
11.09.2018 09:14
- гость -

27.7 это очень даже неплохо для молодого специалиста

0  0
11.09.2018 09:18
- гость -

Какой п;?"+ж про соцобеспечение... такая зарплата у молодых специалистов только в том случае, если их папы или папики пристроили сразу в Министерство региональное. Специалист в бюджетном учреждении начинает с 7200 и по достижении стажа в 20-25 лет в этой сфере на должности специалиста может "допрыгнуть" аж до 16 тыс.!!! Деньжыщы!!! Вэлкам, молодежь...

0  0
11.09.2018 09:27
- гость -

09:18
Так ведь идут и работают, значит всё устраивает. А зачем поднимать зарплату, если и так найдутся желающие?

0  0
11.09.2018 09:31
- гость -

Так ведь идут и работают, значит всё устраивает. А зачем поднимать зарплату, если и так найдутся желающие?
______
Вот и я о том же, пока люди из себя не выведут рабов так и будут получать копейки. А вообще во всех развитых странах законодательно закреплена зарплата за час работы и без всяких оговорок про столицы и пока государство не решит огромный разрыв между зар.платами в бедных регионах и центром народ так и будет бежать с бедных регионов

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