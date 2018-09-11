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Драма "Собибор" Константина Хабенского, в которой он сыграл главную роль, выдвинута на "Оскар" от РФ. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на председателя российского оскаровского комитета режиссера Владимира Меньшова.

"Картина "Собибор" выдвинута на "Оскар" от России. Больше никаких комментариев, достаточно этого факта", — цитирует агентство его слова.

Уточняется, что данное решение Российский оскаровский комитет принял после спецзаседания в московском Доме кино.

Фильм "Собибор" основан на реальных событиях. Согласно сюжету, персонажу Хабенского — Александру Печерскому, попавшему в плен и оказавшемуся в концлагере, за три недели удалось спланировать и осуществить интернациональное восстание заключенных из разных европейских стран.

Вручение "Оскара" в следующем году запланировано на 24 февраля, номинантов назовут 22 января. Тогда станет известно, включат ли киноакадемики их США "Собибор" в число претендентов на награду за лучший фильм на иностранном языке.