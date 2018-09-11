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Новости

Фильм "Собибор" Хабенского выдвинули на "Оскар" от России

, ИА "Амител"
Решение принял Российский оскаровский комитет

Фото: filmpro.ru

Драма "Собибор" Константина Хабенского, в которой он сыграл главную роль, выдвинута на "Оскар" от РФ. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на председателя российского оскаровского комитета режиссера Владимира Меньшова.

"Картина "Собибор" выдвинута на "Оскар" от России. Больше никаких комментариев, достаточно этого факта", — цитирует агентство его слова.

Уточняется, что данное решение Российский оскаровский комитет принял после спецзаседания в московском Доме кино.

Фильм "Собибор" основан на реальных событиях. Согласно сюжету, персонажу Хабенского — Александру Печерскому, попавшему в плен и оказавшемуся в концлагере, за три недели удалось спланировать и осуществить интернациональное восстание заключенных из разных европейских стран.

Вручение "Оскара" в следующем году запланировано на 24 февраля, номинантов назовут 22 января. Тогда станет известно, включат ли киноакадемики их США "Собибор" в число претендентов на награду за лучший фильм на иностранном языке.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

11.09.2018 08:38
- гость -

Наверно есть те кому этот фильм понравился, но я даже до половины не смог посмотреть этот бред про евреев партизанов

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11.09.2018 08:48
- гость -

Не совсем бред и причём там партизаны.Хотя вопросов по существу много.

0  0
11.09.2018 09:16
- гость -

Сильнейший фильм. Кому не интересно, смотрите Трансформеры - кошки и не лезьте со своими глупыми комментариями

0  0
11.09.2018 09:22
- гость -

Сильнейший фильм. Кому не интересно, смотрите Трансформеры - кошки и не лезьте со своими глупыми комментариями
________
Для кого? для тебя? Разгромные отзывы уважаемых критиков можешь почитай, а вообще куда катимся кроме третьесортного г нечего даже на оскар отправить

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