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Заторы в шесть баллов образовались на дорогах столицы Алтайского края утром во вторник, 11 сентября. Об этом гласят данные сервиса "Яндекс.Пробки".

Наиболее затруднено движение по проспекту Строителей, а также проспекту Ленина на участке от пересечения с улицей Матросова до площади Октября. Скорость движения здесь не превышает 5-10 километров в час.

Также заторы наблюдаются на пересечениях Павловского тракта с улицами Просторная и Попова, на перекрестках улиц Малахова — Эмилии Алексеевой, Юрина — Северо-Западная и шоссе Ленточный Бор — Власихинская, а также на отрезках улиц Попова, Георгиева, Матросова, Советской Армии и Воровского.

Отметим, что на пересечении улиц Попова — Антона Петрова присутствует знак "Перекрытие движения".