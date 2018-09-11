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Небольшой продуктовый магазин в Кировском районе Новосибирска решил бесплатно раздавать хлеб пенсионерам. Об этом пишет портал "НГС.Новости", ссылаясь на читателя.

Уточняется, что соответствующее объявление появилось на дверях магазина по улице Бурденко, 9 с конца августа.

"Там, напротив магазина, мусорный контейнер стоит. В нём постоянно бабушки копаются и ищут продукты. Хозяин увидел это и вывесил объявление", — цитирует издание слова читателя.

Продавщица магазина подтвердила изданию, что пенсионеры временами ищут еду в баке неподалеку. Также она уточнила, что, хоть объявление и вывесили давно, "пока мало кто приходит". Продавщица предположила, что пенсионеры либо не знают, либо не верят. Владелец магазина это пока никак не прокомментировал.