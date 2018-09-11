Фото: vsluh.ru
Небольшой продуктовый магазин в Кировском районе Новосибирска решил бесплатно раздавать хлеб пенсионерам. Об этом пишет портал "НГС.Новости", ссылаясь на читателя.
Уточняется, что соответствующее объявление появилось на дверях магазина по улице Бурденко, 9 с конца августа.
"Там, напротив магазина, мусорный контейнер стоит. В нём постоянно бабушки копаются и ищут продукты. Хозяин увидел это и вывесил объявление", — цитирует издание слова читателя.
Продавщица магазина подтвердила изданию, что пенсионеры временами ищут еду в баке неподалеку. Также она уточнила, что, хоть объявление и вывесили давно, "пока мало кто приходит". Продавщица предположила, что пенсионеры либо не знают, либо не верят. Владелец магазина это пока никак не прокомментировал.
Комментарии
Столько раз проходили. Скоро появится толпа недовольных и сию "акцию" придётся отменить.