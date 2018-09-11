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Окружной суд Соединенных Штатов по округу Колумбия отказался освободить россиянку Марию Бутину и перевести ее под домашний арест на время судебных разбирательств. Об этом пишет "Газета.ру", ссылаясь на Reuters.

Сообщается, что судья поддержала позицию обвинения, посчитав, что россиянка может покинуть страну.

"Я не могу представить себе сценарий освобождения Бутиной из-под стражи", — приводит издание ее слова.

Судья предположила, что россиянку в случае отправки под домашний арест посадят в машину "с дипломатическими номерами", увезут в аэропорт и отправят в РФ.

Напомним, 29-летняя Бутина была обвинена в "преступном сговоре" и работе в США "в качестве иноагента без уведомления генпрокурора" 16 июля.

Следствие полагает, что россиянка как минимум с 2015 года занималась в Америке "конспиративной деятельностью" в пользу РФ, действовала в качестве агента российского чиновника и "использовала личные связи с американцем, имеющем влияние на политику США".