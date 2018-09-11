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Миллион человек эвакуируют в США из-за урагана "Флоренс"

, ИА "Амител"
Синоптики сообщают, что ураган достигнет Штатов 13 сентября

Фото: wikimedia.org

Губернатор Южной Каролины (США) Генри Макмастер объявил эвакуацию жителей прибрежных районов этого штата из-за надвигающегося урагана "Флоренс", который бушует в Атлантическом океане. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление Макмастера.

Эвакуация начнется с 12:00 вторника, 11 сентября. Протяженность береговой линии штата составляет порядка 300 километров. Не исключено, что эвакуация позднее может затронуть и ряд районов, расположенных вдали от нее.

"Мы не хотим рисковать ни единой жизнью жителей Южной Каролины из-за этого урагана", — заявил Макмастер, подчеркнув, что эвакуация затронет порядка одного миллиона человек.

Ранее власти соседнего штата Северная Каролина также объявили эвакуацию порядка 250 тысяч человек, которые проживают в непосредственной близости от береговой линии.

Американский лидер Дональд Трамп выразил поддержку местным жителям в связи с приближающейся стихией. "Мы призываем каждого на пути этих ураганов подготовиться и следовать предупреждениям государства и местных властей. Федеральное правительство внимательно следит [за ситуацией] и готово прийти на помощь. Мы с вами!" — цитирует агентство сообщение в Twitter-аккаунте главы Белого дома.

Ранее ураган "Флоренс" достиг четвертой, предпоследней категории по шкале Саффира — Симпсона. Максимальная скорость ветра в его пределах составляет около 54,2 м/с, он движется в западном направлении со скоростью примерно 5,6 м/с. Предполагается, что "Флоренс" достигнет американского побережья к четвергу, 13 сентября.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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