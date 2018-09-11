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Полиция в Барнауле разыскивает автомобиль Honda CRV, водитель которого совершил наезд на девочку 2010 года рождения на улице Деповской.

Как сообщили в городской ГИБДД, инцидент случился около 22:40 9 сентября в районе дома №3.

"Произошло дорожно-транспортное происшествие – наезд на пешехода-девочку 2010 года рождения неустановленным автомобилем под управлением неустановленного водителя, который покинул место происшествия", — отмечают в Госавтоинспекции.

В связи с этим полицией разыскивается автомобиль Honda CRV 1996-2001 годов выпуска, золотистого цвета, запасное колесо на задней двери без чехла, руль с правой стороны.

За управлением автомобиля находилась женщина, на вид 30-35 лет, худощавого телосложения, в салоне также находился пассажир-мужчина, на вид 35-40 лет.

Граждан, располагающих какой-либо информацией по данному происшествию, просят сообщить по телефонам: (3852) 393-548, 393-605, 8-960-966-6688, 391-090, 393-555 или 02.