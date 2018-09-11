Фото: politeka.net
Полиция в Барнауле разыскивает автомобиль Honda CRV, водитель которого совершил наезд на девочку 2010 года рождения на улице Деповской.
Как сообщили в городской ГИБДД, инцидент случился около 22:40 9 сентября в районе дома №3.
"Произошло дорожно-транспортное происшествие – наезд на пешехода-девочку 2010 года рождения неустановленным автомобилем под управлением неустановленного водителя, который покинул место происшествия", — отмечают в Госавтоинспекции.
В связи с этим полицией разыскивается автомобиль Honda CRV 1996-2001 годов выпуска, золотистого цвета, запасное колесо на задней двери без чехла, руль с правой стороны.
За управлением автомобиля находилась женщина, на вид 30-35 лет, худощавого телосложения, в салоне также находился пассажир-мужчина, на вид 35-40 лет.
Граждан, располагающих какой-либо информацией по данному происшествию, просят сообщить по телефонам: (3852) 393-548, 393-605, 8-960-966-6688, 391-090, 393-555 или 02.
Комментарии
на Б22 почитал эту историю, одно быдло не пропустило другое быдло, вот и результат
Дети пока не быдло урод
11.09.2018 09:20
- гость -
Это Вы о восьмилетнем ребенке говорите, быдло?
Амик, пишите статью более полно. Ребенок что, один был в это позднее время? Вообще-то, в это время ребенок должен находиться в кровати.
Странно во-первых, что девочка 2010 года рождения делала на улице в 22:40, где родители, даже при условии что шла с салюта ГДЕ РОДИТЕЛИ?????
Во-вторых, комментатор выше, вы девочку 8 - ми лет НАЗЫВАЕТЕ БЫДЛОМ????? КТО ВЫ-ТО ПОСЛЕ ЭТОГО???
Дети пока не быдло урод
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Ребенок шел с мамашей с салюта и им лень было отойти в сторону и пропустить машину, они же во дворе идут поэтому машина по ее мнению была должна за ними тащиться пока вальяжно идут... 8 лет уже ребенок должен соображать но там похоже вырастет такое же быдло как и мамаша
Женщина водитель - в тюрьму на год!
11.09.2018 09:40
- гость -
Вы считаете, что правильно сделала "водитель", сбив ребенка?
11.09.2018 09:40
- гость -
Откуда вы знаете , как всё произошло?
вы водитель автомобиля Honda CRV 1996-2001 годов выпуска?
Если водитель так нервничала,почему именно ребенка то сбила?ну боднула бы бампером мамашу..Не ребенок же темп движения задает и ребенок элементарно мог ориентироваться на поведение взрослого..Водителя выпороть прилюдно на Сахарова
Узкий проезд не повод ехать по живым людям!!! Что дальше ждать от этой горе водительницы???
Сбежали с места ДТП - на публичную порку на пл.Сахарова
Там походу мамашка была так пьяна, что не смогла сфокусировать взгляд на номере машины.
Чет Амик перевирает историю!!! Не сбивали там ребенка! Ситуация действительно глупая быдло- водитель и пассажир не поделили дворовую территорию с такой же быдловатой маманей, которая все так и обязана не так беспечно относиться к жизни и здоровью своих детей и не устраивать конфликты на ровном месте. Всего то нужно было постоять минуту и подождать пока проедет автомобиль по узкому дворовому проезду а не переться вместе с автомобилем и пытаться протиснуться между едущим авто и припаркованными!!!!
Бред, водителя увидели, пассажира тоже, а номер машины ????? Ребенку 7-8 лет, в это время должен спать.
Если совершается наезд на пешехода в жилой зоне или на пешеходном переходе, то водителя нужно не наказывать, а карать, да так чтобы впредь неповадно другим. Только так и не иначе! Если что, то я сам водитель.
11.09.2018 10:59
Инга
в 22-40 уже темно.
номер мог быть грязным.
если машина поддала сзади, то номер заранее было не видно, его можно было увидеть, когда машина уезжала места дтп, но я как мать в первую очередь бы занялась сбитым ребенком, а не запоминанием номера машины.