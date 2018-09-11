Барнаульский волейбольный клуб "Университет" занял 4-е место в Кубке Сибири и Дальнего Востока. Турнир проходил 8−9 сентября в Кемерово, сообщает "Алтайский спорт".

В соревнованиях приняли участие четыре клуба, причём барнаульский "Университет" оказался единственным представителем высшей лиги "А" в компании трёх команд Суперлиги, правда, новосибирский "Локомотив" и кемеровский "Кузбасс" выступали не в оптимальных составах, поскольку ведущие игроки и тренеры находятся в расположении своих национальных сборных и готовятся к чемпионату мира.

В полуфинальном матче против "Кузбасса" "Университет" позволял сопернику в каждом из сетов вырываться вперед, после чего хозяева сбавляли обороты, удерживая барнаульцев на комфортном для себя расстоянии. В итоге "Универ" уступил в трех сетах (22:25, 18:25, 21:25). В другом полуфинале "Енисей", уступая "Локомотиву", сумел перевести игру на тай-брейк, но новосибирцы всё-таки взяли верх и добыли путёвку в финал.

В матче за третье место "Университет" проиграл красноярскому "Енисею" 0:3 (17:25, 15:25, 21:25) и занял на турнире четвертое место. Обладателем трофея стал "Кузбасс", который в упорном финале сломил сопротивление "Локомотива".

Теперь "Университет" будет готовиться к Кубку России. На предварительном этапе соперниками барнаульцев станут "Зенит" из Санкт-Петербурга, новосибирский "Локомотив", "Газпром-Югра" из Сургута, нижневартовская "Югра-Самотлор" и "Тюмень". Первый тур пройдёт в Сургуте 17−23 сентября, второй — в Новосибирске 1−7 октября.