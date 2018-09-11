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Компания QS Quacquarelli Symonds выпустила новый рейтинг университетов мира по качеству трудоустройства выпускников. В топ-500 рейтинга попали 11 вузов из РФ, первое место среди которых занял МГУ. Об этом пишет РБК.

Уточняется, что МГУ расположился в пределах от 101-го до 110-го места. За ним находится Санкт-Петербургский университет (161-170) и МГИМО (201-250). Далее следует Высшая школа экономики (ВШЭ) (251-300). Также в топ-500 попали МГТУ им. Н.Э.Баумана, МФТИ, МИФИ и МИСИС. Лучшим региональным вузом, попавшим в рейтинг, оказался Новосибирский государственный технический университет, а сразу за ним идет Новосибирский госуниверситет. Замыкает список российских вузов в мировом рейтинге Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова.

Отмечается, что с учетом особенностей национальной экономики, МГИМО получил наивысшее количество баллов в мире в рейтинге "Уровень трудоустройства выпускников" (Graduate Employment Rate). По показателю "Успех выпускников" (QS`s Alumni Outcomes) в число лучших 50 университетов попали МГУ им. Ломоносова (20-е место) и Санкт-Петербургский госуниверситет (49-е место). "Этот индикатор показывает степень карьерного продвижения выпускников", — цитирует издание организаторов рейтинга.

Уточняется, что в 2016 году во время первой публикации рейтинга трудоустройства в него попали лишь семь российских вузов, все из которых были московскими.