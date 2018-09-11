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Жители РФ не смогут получить кредит в банках и микрофинансовых организациях, если траты на его погашение будут превышать 50% совокупного дохода семьи. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова и Банк России.

Отмечается, что Дума намерена завершить разработку соответствующего законопроекта осенью. Согласно изменениям, россияне смогут тратить на погашение всех кредитов не больше половины совокупного семейного дохода. По словам Аксакова, выбор ограничения в 50% обусловлен мировой практикой.

В ЦБ РФ отметили, что механизм регулирования потребительского кредитования на основе показателя долговой нагрузки разрабатывается "для обеспечения качественного роста кредитных портфелей банков, не приводящего к избыточной закредитованности населения".

Подчеркивается, что данные предложения направлены на защиту россиян. С другой стороны, отказы в выдаче займа из-за превышения уровня долговой нагрузки могут привести к распространению услуг "черных кредиторов".

По данным издания, долговая нагрузка уже ограничена законодательно в некоторых странах. Например, в Литве существует ограничение в 40% от дохода семьи, в отдельных случаях показатель может быть увеличен до 60%. Максимальная нагрузка для канадцев с ипотечными кредитами составляет 42%. В Израиле банк не одобрит жилищный кредит, по которому показатель долговой нагрузки будет превышать 50%.