Модернизация оборудования, которая прошла в компании МТС, позволит улучшить качество голосовых вызовов не только в Барнауле, но и в 300 населенных пунктах во всех районах края. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Также отмечается, что до конца 2019 года оператор проведет полную замену оборудования стандарта 2G в Барнауле и на территории всех районов края, включая как города и районные центры, так и небольшие деревни и села. Всего в ходе работ будет обновлено около 600 базовых станций стандарта 2G.

Пока это первый этап модернизации, которая стартовала сразу в 16 районах края — за два месяца здесь было обновлено более 90 базовых станций.

"Работы были проведены в Барнауле и в районных центрах Волчиха, Калманка, Табуны, Поспелиха, городах Бийск, Белокуриха, Алейск, Новоалтайск, сёлах Буланиха, Бураново, Вострово, Крестьянка, Лебяжье, Малышев Лог, Малоугренево, Редкая Дубрава, Соколово, Урюпино, Санниково, Стан-Бехтимир, Усть-Мосиха, Фунтики, станция Озёрки, а также в малых населенных пунктах: поселках Чуйский, Победим, сёлах Бор-Форпост, Усятское, Старая Чемровка, Селиверстово, Черная Курья и других. В общей сложности связь была улучшена на территории, где проживает более 500 тысяч жителей", — рассказали в МТС.

В Барнауле модернизирована треть базовых станций 2G, благодаря чему связь была улучшена в районе железнодорожного вокзала, Алтайского краевого диагностического центра, Федеральной противопожарной службы, завода "Ротор", на площади Победы, на проспектах Ленина, Красноармейском и Коммунаров, на территории комплекса "Плаза", новых массивов на Балтийской, Власихинской, а также в спальных районах и частном секторе.

Обновление оборудования позволит расширить зону покрытия сети на 20 процентов и включить в сетях "второго поколения" технологию HD-Voice, которая повышает четкость звука и создает эффект присутствия собеседника в одной с вами комнате. Кроме этого, обновление сети 2G позволит повысить скорость передачи данных по технологии M2M, в том числе для приборов, работающих в автоматическом режиме, банкоматов, терминалов оплаты, оборудования навигации и всевозможных датчиков, большая часть которых работает именно в сетях второго поколения.

"Количество абонентов МТС в Алтайском крае постоянно растет, причем значительная их часть пользуется пакетными тарифами, позволяющими не ограничивать себя в общении. Кроме того, надежная и современная инфраструктура связи необходима для развития в регионе цифровой экономики. Модернизация голосовой сети — не единственный наш вклад в цифровизацию Алтайского края: до конца года мы планируем построить более 60 базовых станций LTE и обеспечить к концу года "ковровое" покрытие сетью "четвертого" поколения всех городов и районных центров края", — рассказал директор МТС в Алтайском крае Дмитрий Левин.