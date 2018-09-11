Помните, как, приходя осенью в учебные классы, мы писали сочинения на тему “Как я провел лето”? Двое студентов АлтГТУ им. Ползунова Алексей Стяжкин и Максим Свинцов из села Луковка Панкрушихинского района Алтайского края решили не отступать от традиций и... сняли про это короткометражный фильм.

Парни показали не только красивые пейзажи нашего края, но и жизнь обычных людей алтайской глубинки, вместе с ее особенностями, сложностями и уютным очарованием.

“Когда я служил в армии, ко всей бригаде вышел полковник и задал один простой на первый взгляд вопрос: "Что для вас значит Родина?". Кто-то начал говорить про страну, кто-то говорил про города, я тогда ответил: "Родина — это то, что мне дорого". Для меня, действительно, Родина начинается с матери, с чистого полевого воздуха, с узких, поросших травой улочек, где когда-то я вырос. И где бы я ни был, меня всегда тянет домой. А как может выразить любовь к своей Родине простой студент первого курса? Мы вооружились простенькой камерой, попросили у знакомых квадрокоптер и отправились снимать свою деревню, чтобы просто окунуться хоть немного в ту атмосферу, подарить там живущим людям видео на память”, — говорит Максим Свинцов.