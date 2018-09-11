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Количество жителей Алтайского края, отчитавшихся о счетах в иностранных банках, сокращается, следует из данных, предоставленных региональным управлением Федеральной налоговой службы.

"117 резидентов подали в УФНС России по Алтайскому краю отчеты за 2017 год об открытии и (или) закрытии счетов в банках, расположенных за пределами Российской Федерации. Большинство среди имеющих иностранные счета – барнаульцы – 78 человек, на втором месте жители Бийска – 16, на третьем – Новоалтайска – 14. Годом ранее об иностранных счетах отчитались 137 жителей региона", — отмечают в УФНС.

В налоговом ведомстве напоминают, что правом на открытие счетов в иностранных банках, расположенных за пределами территории России, обладают все жители страны, за исключением лиц, замещающих государственные должности РФ.

При этом физлицо обязано в течение месяца со дня открытия (закрытия) счета (вклада) в иностранном банке или со дня изменения его реквизитов уведомить об этом налоговый орган. В случае закрытия счета одновременно с уведомлением необходимо передать в налоговую отчет о движении средств по данному счету.

"При этом не нужно представлять отчет гражданам РФ, которые в 2017 году пребывали за пределами России более 183 дней в совокупности. Однако, если такой срок в истекшем году составил 183 дня и меньше и ранее налогоплательщик не сообщал в налоговый орган сведения о счете (вкладе), уведомление об открытии (закрытии) своих счетов (вкладов) и об изменении их реквизитов необходимо направить в налоговый орган до 1 июня года, следующего за истекшим", — уточняют в УФНС.

На владельцев счетов (вкладов), открытых в филиалах российских банков, которые расположены за пределами России, данные обязанности не распространяются.

Отметим, что за несоблюдение установленного срока, а также формы уведомления об открытии (закрытии) счета (вклада) или об изменении реквизитов счета (вклада) в банке, расположенном за границей, предусмотрена административная ответственность — штраф в размере от одной до полутора тысяч рублей.

Непредставление уведомления предполагает наложение штрафа в размере от четырех до пяти тысяч рублей.

За несоблюдение порядка представления отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории России также предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от двух до трех тысяч рублей, а за нарушение срока представления отчетов грозит штраф до трех тысяч рублей.