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Издание Business Insider назвало семь худших, по его мнению, действующих авиа- и вертолетоносцев. Об этом пишет "РИА Новости".

Лидером антирейтинга стал первый китайский авианосец Liaoning, который представляет собой обновленный советский "Варяг". На втором месте находится единственный российский (ранее — советский) авианосец "Адмирал Кузнецов", относящийся к тому же типу, что и "Варяг". Издание объясняет свой выбор тем, что у советских кораблей есть проблемы с силовыми установками.

Замкомандующего ВМФ РФ Виктор Бурсук ранее сообщил, что "Адмирала Кузнецова" оснастят новыми ракетно-пушечными комплексами, а также обновленным энергетическим оборудованием. Он отметил, что после модернизации, к 2021 году, корабль вступит в строй.

На третьем месте антирейтинга находится таиландский Chakri Naruebet, который фактически не используется по целевому назначению и простаивает в порту. За ним следует американский универсальный десантный корабль типа Wasp, предназначенный для размещения истребителей F-35B Lightning II, но почти не использующийся до сих пор.

Пятое и шестое места разделили австралийские вертолетоносцы типа Canberra, которые из-за проблем с двигательной установкой находятся на ремонте. А замыкает список самый дорогой и мощный в мире авианосец, американский Gerald Ford, который, будучи введенным в эксплуатацию в июле прошлого года, несколько раз ремонтировался.