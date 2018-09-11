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Новости

СМИ назвали "Адмирала Кузнецова" худшим авианосцем в мире

, ИА "Амител"
Лидирует в списке худших авианосцев китайский Liaoning

Фото: ru.gde-fon.com

Издание Business Insider назвало семь худших, по его мнению, действующих авиа- и вертолетоносцев. Об этом пишет "РИА Новости".

Лидером антирейтинга стал первый китайский авианосец Liaoning, который представляет собой обновленный советский "Варяг". На втором месте находится единственный российский (ранее — советский) авианосец "Адмирал Кузнецов", относящийся к тому же типу, что и "Варяг". Издание объясняет свой выбор тем, что у советских кораблей есть проблемы с силовыми установками.

Замкомандующего ВМФ РФ Виктор Бурсук ранее сообщил, что "Адмирала Кузнецова" оснастят новыми ракетно-пушечными комплексами, а также обновленным энергетическим оборудованием. Он отметил, что после модернизации, к 2021 году, корабль вступит в строй.

На третьем месте антирейтинга находится таиландский Chakri Naruebet, который фактически не используется по целевому назначению и простаивает в порту. За ним следует американский универсальный десантный корабль типа Wasp, предназначенный для размещения истребителей F-35B Lightning II, но почти не использующийся до сих пор.

Пятое и шестое места разделили австралийские вертолетоносцы типа Canberra, которые из-за проблем с двигательной установкой находятся на ремонте. А замыкает список самый дорогой и мощный в мире авианосец, американский Gerald Ford, который, будучи введенным в эксплуатацию в июле прошлого года, несколько раз ремонтировался.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

11.09.2018 10:59
- гость -

Так уже не раз он завоевывал этот почетный титул

0  0
11.09.2018 11:10
- гость -

Какой бред и некомпетентность! Во-первых, это не авианосец, это тяжелый авианесущий крейсер, с которым по мощи никто не сравнится! У него мощная собственная ПВО, истребительная группа, ПКР, максимальная скорость из одноклассников. Он сам может прикрыть мощную группу и от авиации противника и поразить крылатыми ракетами любой корабль на расстоянии. А по соотношению мощь, цена, качество он лучший. Корабль заточен под свои задачи.
Насколько известно, новый авианесущий корабль планируется по этой же идеологии.

0  0
11.09.2018 11:17
- гость -

Особенно порадует либеральных русофобско-англофильских лизунов наличие в списке достаточно старых кораблей новейшего американского. При этом согласен с предыдущим комментатором о некомпетентности сравнений авианосцев с крейсерами, это абсолютно разные типы кораблей.

0  0
11.09.2018 11:25
- гость -

Ну давайте запивайте песню про великий российский флот состоящий из ржавых корыт на которых даже моряки в плаванье бояться выходить. в 2004 году служил в 16опэск на Камчатке так там на варшавянку которая 15 лет не погружалась, команду смертников собирали со всего Тихоокеанского флота так как люди готовы были идти на гаупвахту или увольняться но не погружаться

0  0
11.09.2018 11:35
- гость -

Полные тезки близких родственников директора службы внешней разведки Сергея Нарышкина оказались в списке обратившихся за видом на жительство в Венгрии. Совпадают не только имена, но и даты рождения, — пишет «Новая газета». В расследовании говорится, что в числе подававших запросы есть российские политики, бизнесмены, руководители госкомпаний и члены их семей. Согласно этим данным, вид на жительство они получали в обмен на инвестиции в государственные облигации Венгрии.

0  0
11.09.2018 11:37
- гость -


11.09.2018 11:10
- гость -
Бред в том что такая "мощь" в доках будет париться три года! Корабль не боеспособен, а вы соловьем заливаетесь....

0  0
11.09.2018 11:41
- гость -

Бред в том что такая "мощь" в доках будет париться три года! Корабль не боеспособен, а вы соловьем заливаетесь....
_______
А за это время США введет в строй как минимум пару авианосцев пока путинская власть отремонтирует ржавую рухлядь и то под большим вопросом отремонтирует ли

0  0
11.09.2018 11:51
- гость -

Каждый из кораблей класса «Нимиц» может нести больше летательных аппаратов, чем ТАКР «Адмирал Кузнецов». Нужно также учесть, что американские истребители F/A-18 более многофункциональны (особенно это касается модификации F/A-18Е/F «Super Hornet»), чем отечественные палубные Су-33, и могут применять мощное управляемое вооружение класса «воздух-поверхность»

0  0
11.09.2018 12:24
- гость -

А что если нам изобрести авианосец авианосцев?

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