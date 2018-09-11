Фото: vk.com/barneos22
Барнаульцы обсуждают в социальных сетях появление нескольких пожарных расчетов на строительной площадке нового высотного дома в центре города.
Фотографии "визита" пожарных на стройплощадку опубликованы в сообществе Barnaul 22.
В ГУ МЧС по Алтайскому краю порталу Amic.ru сообщили, что информация уточняется. Пока что данных о поступлении сообщения о пожаре в этом районе в пресс-службу экстренного ведомства не поступало.
Комментарии
А что было в ТЦ Пионер?
Около 10 часов утра проезжал мимо, несколько пожарных машин и пара сотен человек на улице рядом.