Фото: kremlinrus.ru

Подозреваемые британским правосудием в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии - россияне Александр Петров и Руслан Боширов – входили в группу "чистильщиков". Об этом сообщают "Ведомости", ссылаясь на The Mirror и его источники в разведсообществе королевства.

Уточняется, что данные выводы были сделаны на основе данных с камер видеонаблюдения.

Следствие полагает, что кроме Петрова и Боширова, которые прибыли в аэропорт Гэтвик 2 марта, в группу входили еще четверо. Они прибыли в Британию в это же время, но другими путями. Чтобы проникнуть на территорию без виз, они использовали идентификационные данные заключенных из тюрем Евросоюза. При этом в Британию они прибыли под классическим прикрытием – "богатые россияне, заинтересованные в собственности".

Напомним, Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок" в Солсбери в марте. Москва все обвинения в причастности отрицает.