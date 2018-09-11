Фото: kremlinrus.ru
Подозреваемые британским правосудием в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии - россияне Александр Петров и Руслан Боширов – входили в группу "чистильщиков". Об этом сообщают "Ведомости", ссылаясь на The Mirror и его источники в разведсообществе королевства.
Уточняется, что данные выводы были сделаны на основе данных с камер видеонаблюдения.
Следствие полагает, что кроме Петрова и Боширова, которые прибыли в аэропорт Гэтвик 2 марта, в группу входили еще четверо. Они прибыли в Британию в это же время, но другими путями. Чтобы проникнуть на территорию без виз, они использовали идентификационные данные заключенных из тюрем Евросоюза. При этом в Британию они прибыли под классическим прикрытием – "богатые россияне, заинтересованные в собственности".
Напомним, Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок" в Солсбери в марте. Москва все обвинения в причастности отрицает.
Комментарии
Аж 6 человек.И с боевым нервно-паралитическим газом чтоб в далёкой британии одного хлопнуть.Может ещё с гранотомётом и парой ручных гранат,эфиоп твою... Но хлопнуть не получилось