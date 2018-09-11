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Новости

СМИ сообщили о новых подозреваемых в деле Скрипалей

, ИА "Амител"
Сообщается, что в Британию вместе с Петровым и Бошировым прибыли еще четыре человека

Фото: kremlinrus.ru

Подозреваемые британским правосудием в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии - россияне Александр Петров и Руслан Боширов – входили в группу "чистильщиков". Об этом сообщают "Ведомости", ссылаясь на The Mirror и его источники в разведсообществе королевства.

Уточняется, что данные выводы были сделаны на основе данных с камер видеонаблюдения.

Следствие полагает, что кроме Петрова и Боширова, которые прибыли в аэропорт Гэтвик 2 марта, в группу входили еще четверо. Они прибыли в Британию в это же время, но другими путями. Чтобы проникнуть на территорию без виз, они использовали идентификационные данные заключенных из тюрем Евросоюза. При этом в Британию они прибыли под классическим прикрытием – "богатые россияне, заинтересованные в собственности".

Напомним, Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок" в Солсбери в марте. Москва все обвинения в причастности отрицает.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

11.09.2018 11:53
- гость -

Аж 6 человек.И с боевым нервно-паралитическим газом чтоб в далёкой британии одного хлопнуть.Может ещё с гранотомётом и парой ручных гранат,эфиоп твою... Но хлопнуть не получилось

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