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Полиция в Барнауле задержала 32-летнюю сотрудницу почтового отделения, которую подозревают в присвоении денег граждан.

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, в одно из почтовых отделений краевой столицы начали поступать жалобы от граждан.

"Горожане жаловались на невыплаты им пенсий и других социальных пособий. Представитель организации обратился с заявлением в полицию. Общая сумма ущерба составила около 500 000 рублей", — добавляют в полиции.

Правоохранители сумели установить и задержать злоумышленницу, которой оказалась 32-летняя работница почтового отделения. В полиции уточняют, что она брала денежные средства и представляла фиктивные документы о получении гражданами выплат.

По данному факту возбуждено уголовное дело о присвоении средств в крупном размере, совершенном лицом с использованием своего служебного положения.