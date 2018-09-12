Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Новый барнаульский ЖК "Марс", который будет сдан уже в 2020 году, привлекает к себе повышенное внимание не только из-за оригинального внешнего вида. Изюминкой комплекса, который состоит из трех отдельных домов на улице Попова, стали планировки квартир. О них корреспондент портала Amic.ru поговорил с Мариной Кулаковой, руководителем отдела новостроек "Сети офисов недвижимости "Миэль" — эксклюзивного партнера продаж ГК "АдалинСтрой".

- Марина, на какой стадии сейчас находятся работы по первой очереди ЖК "Марс" — дому по адресу: Попова, 142?

- В настоящее время заканчивается кладка наружных и внутренних стен технического этажа третьей блок-секции, по второй блок-секции кладка наружных и внутренних стен выполнена уже до 15-го этажа, а по первой блок-секции — до 13-го этажа.

Кроме того, ведутся внутренние отделочные работы во всех трех блок-секциях, производится их остекление. В настоящее время прокладываются наружные сети (свет, вода, канализация). С октября мы начнем экскурсии по демонстрационному этажу, который полностью передает всю нюансы и преимущества нового дома.

Что касается второй очереди ЖК "Марс" — это дома по улице Попова, 134 и Попова, 136. Последний дом уже возведен до уровня 3-го этажа, месяц назад здесь стартовали продажи квартир. Объект на Попова, 134 только начал возводиться, всего неделю назад объявили о старте продаж. И в том, и в другом случае отмечается значительный интерес у покупателей.

- Как я понимаю, это связано не только с желанием в будущем перебраться на "Красную планету", но и с тем, что здесь очень выгодные планировки квартир?

- Да, так и есть. Приведу вам несколько примеров. Смотрите, дом первой очереди ЖК "Марс" (Попова, 142) — 16-этажный, состоит из трех подъездов. Здесь представлено 21 планировочное решение. Всего в нем будет располагаться 270 квартир. Это одно-, двух-, трех- и четырехкомнатные помещения.

- То есть, я правильно понимаю, что, допустим, та же однокомнатная квартира представлена в нескольких планировках и разной "квадратуры"?

- Именно. Добавлю, что два других дома, хотя и скромнее по размерам, они двухподъездные, точно такой же этажности, что и их первый "собрат". Здесь в каждом доме предложено по 11-12 вариантов квартир. Всего же на Попова, 134 появится 173 квартиры, а на Попова, 136 — 204 квартиры.

Кстати, все три дома, образующие ЖК "Марс", выполнены из одного и того же строительного материала — кирпича. В единой стилистике выдержана и отделка фасадов. Так, до уровня 3-4 этажа идет кирпичная кладка, затем возведение по т. н. технологии "мокрого фасада". Особую гордость у застройщика вызывает то, что во всех трех домах нет ни одной одинаковой планировки квартир.

Разница по площади у схожих, на первый взгляд, квартир может достигать 3-4 кв. м. Хотелось бы подчеркнуть, что даже квартиры с одинаковой площадью отличаются в плане планировки. Где-то больше зона гардеробной, где-то коридора. Мы понимаем, что у каждого человека есть свои предпочтения, и постарались максимально полно удовлетворить любой запрос потенциального покупателя.

- Марина, поясните тогда, в чем "фишки" каждой жилплощади, будь то одно-, двух- или трехкомнатная квартира?

- У нас в каждой квартире предусмотрено место для хранения вещей. Либо это гардеробная комната, либо площадь, специально отведенная под встроенный шкаф. Причем мы позаботились о том, чтобы при ремонте человеку не пришлось сносить или переносить стены, они расположены максимально удобно. Например, посмотрите — однокомнатная квартира площадью 37,5 кв. м.

Здесь входной проем максимально смещен в сторону, чтобы с другой стороны комфортно расположить шкаф, плюс в общей комнате усилена гардеробная – 3 кв. м, то есть здесь шкаф уже не потребуется. Есть и аналогичная квартира – 36 кв. м, здесь гардеробная уже сделана в коридоре. Эти квартиры в настоящее время стоят порядка 1,5 млн рублей, на старте продаж цена, естественно, была ниже.

- Насколько зависит цена квартиры от этажности в ЖК "Марс"?

- У нас нет градации цены в зависимости от высоты этажа. Стоимость зависит в первую очередь от площади квартиры. На нижних этажах квартиры меньше и, соответственно, дешевле. На верхних этажах площадь квартир больше. Это обусловлено особенностью кирпичной кладки: чем она выше, тем тоньше, и за счет этого увеличивается площадь квартиры.

- Какова самая большая недвижимость в доме?

- Максимальная площадь у четырехкомнатной квартиры. Она составляет 108, 5 кв. м. Это уникальная квартира с эксклюзивной максимально продуманной планировкой. От входа – просторная прихожая. Из нее можно попасть в гардеробную, в просторную общую комнату с двумя окнами. Далее у нас идет кухня-столовая с зоной для приготовления, в которой вмещается семь стандартных кухонных модулей. При этом не забываем и про зону столовой, где можно поставить огромный стол для большой семьи.

В гостиной есть место для отдыха за телевизором и рабочая зона. Опять же, в квартире есть большая гардеробная. Еще одной "фишкой" этой жилплощади стал гостевой санузел и одновременно постирочная. Здесь спокойно разместятся стиральная машина, сушилка для одежды, гладильная доска - те самые предметы, которые всегда мешают в жилых комнатах.

- В чем состоит целесообразность появления в квартире еще и гостевого санузла?

- Когда в дом приходят гости, чтобы они не проходили в приватное семейное помещение или когда с улицы домой забегает ребенок, чтобы быстро помыть руки или сходить в туалет, ему не требуется идти через всю квартиру. Именно поэтому второй санузел находится рядом со входом.

- Марина, расскажите поподробнее про "квартиру в квартире", что это такое?

- Наверное, здесь больше подошел бы другой термин. Мастер-зоной мы называем пространство, в котором есть все необходимое: санузел, гардеробная комната и в идеале – выход на лоджию. Смотрите, по плану помещения мы выходим на мастер-зону – это родительская комната с санузлом и лоджией, данное помещение может быть автономно, где каждый взрослый может уединиться и отдохнуть. То есть это, скажем так, полноценная "однушка" в составе четырехкомнатной квартиры... Затем идет уже детская зона – две комнаты для детей с общей гардеробной. Стоимость данной квартиры порядка 4,5 млн рублей. При приобретении квартиры за полный наличный расчет предоставляются скидки.

При строительстве было запроектировано 15 таких квартир, на сегодня в свободной продаже осталось восемь. На случай, если для семьи такой квартиры окажется мало, рядом запроектирована квартира-студия на 26 кв. м. Между ними расположена не несущая стена, инженерные коммуникации отсутствуют, и легко можно произвести объединение квартир, получая в общей сложности почти 140 кв. м. В квартире-студии есть общая комната, санузел, прихожая с выделенным местом для гардероба. Балконы есть не во всех квартирах, так как сегодня они переосмысляются и все чаще утепляются и переделываются в часть комнаты. Кстати, стоимость квартиры-студии порядка 1,4 млн рублей.

- Давайте отвлечемся от внутренних помещений и прогуляемся по коридору.

- Безусловно, обращают на себя внимание и места общего пользования в ЖК "Марс" – вестибюли. Здесь разработаны футуристичные лифты, используются космические цвета – серый, красный, серебристый, фонари в форме иллюминаторов. В доме нет подъездов - есть шлюзы, нет этажей - есть уровни.

- Как выглядят дворы и детские площадки этого жилого комплекса?

- Дворовая территория в домах по Попова, 134 и 136 организована таким образом, что проезжие и прогулочные пути не пересекаются, предусмотрен заезд только для технического и аварийного транспорта, и выделена детская площадка и парковка. Большим и маленьким жителям, чтобы попасть на прогулочную площадку, не нужно пересекаться с линией движения автомобилей, так как в этих домах реализуется современная концепция "двор без машин".

У дома по улице Попова, 142 аналогично организован выход на дворовую территорию, парковочная зона вынесена отдельно. Отмечу, что здесь есть и подземный паркинг. В оформлении детских площадок так же, как и в оформлении дома, воплощена идея космоса. Все взрослые мечтали стать космонавтами, а у детей теперь есть возможность эту мечту реализовать. Площадка разделена на возрастные зоны: детская, подростковая и взрослая. У дома есть также универсальная волейбольно-баскетбольная спортивная площадка.

- Марина, в завершение разговора расскажите, какие квартиры в ЖК "Марс" пользуются наибольшей популярностью?

- Когда стартовали продажи, нас ожидал сюрприз – более востребованы оказались квартиры для семьи, а именно двух- и трехкомнатные либо четырехкомнатные. Квартиры-студии раскупались медленнее. Большой популярностью, я бы даже сказала, хитом продаж стали мастер-зоны, та новинка, которой до этого не было на рынке, все они были распроданы за первые два месяца. Смотрите, в ней есть все, что нужно для комфортного семейного проживания: это и санузел с местом для стиральной машинки, и гладильной доски, просторная кухня-гостиная со столовой, куда можно поместить шесть кухонных модулей, место для отдыха с диваном и телевизором, детская комната с местом для хранения, родительская мастер-спальня с санузлом, балконом, рабочей зоной и гардеробной. На рынке Барнаула до нашего проекта не было аналогичных решений, и, более того, это до сих пор никем не воспроизведено в полной мере.

Добавлю, "АдалинСтрой" переносит эту идею из одного проекта в другой, первоначально он появился в авторском доме One Loft и будет воплощен и в ЖК "Большая медведица". В этом доме в самом центре города мы смогли воплотить весь накопленный опыт планировочных решений.

...Кстати, застройщик решил намеренно уменьшить количество однокомнатных квартир в домах по улице Попова, 134 и 136. Для жильцов, я считаю, это хорошо, у них не будет неожиданных соседей, так как часто маленькие квартиры используют как инвестиционный фонд для сдачи в аренду.