Фото: aws.la-croix.com

Администрация американского лидера Дональда Трампа рассматривает введение новых санкций против КНР из-за нарушений прав человека. Об этом пишет "Газета.ру", ссылаясь на The New York Times и нынешних и бывших официальных лиц.

Ранее СМИ сообщили, что в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая в "перевоспитательных лагерях" для мусульман могут находиться до миллиона этнических уйгуров. Сообщалось, что власти КНР заставляют их учить китайский язык, законы и получать рабочие навыки. Конечной целью нахождения в этих лагерях является "трансформация".

Газета пишет, что если администрация главы Белого дома введет новые санкции, то они станут первыми ограничениями такого рода против КНР, которые ввели из-за нарушений прав человека.

Новые санкции могут ограничить поставку в Штаты технологий наблюдения, которые используются для наблюдения за уйгурами. СМИ пишут, что в Белом доме, Минфине и Госдепе обсуждают эти санкции на протяжении последних месяцев.