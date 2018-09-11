Фото: vk.com/incident22

Правоохранители продолжают поиски 68-летнего Геннадия Молодых, который в августе этого года пропал вместе с женой. На минувших выходных тело супруги мужчины было найдено в лесном массиве под Барнаулом.

Как сообщили порталу Amic.ru в краевом управлении Следственного комитета, в данный момент поисковые мероприятия продолжаются, устанавливается местонахождение мужчины.

Также напомним, что вместе с телом 69-летней Альбины Молодых в лесном массиве был найден и автомобиль, на котором пожилая пара уехала с территории принадлежащего им дачного участка в СНТ "Домостроитель" Первомайского района.

Напомним, что по факту безвестного исчезновения Геннадия и Альбины Молодых региональное управление СКР возбудило уголовное дело.

Приметы мужчины: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые короткие, глаза светлые.

Граждан, которым что-либо известно об обстоятельствах произошедшего, просят сообщить по телефонам: 8 (3852) 29-80-02, 29-80-39, 8 (38532) 42-2-19 либо по телефону 02 (для абонентов сотовой связи 102).