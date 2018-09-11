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Самые крупные в современной истории РФ военные маневры "Восток-2018" пройдут на Дальнем Востоке. Об этом сказано в сообщении ​департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны, пишет РБК.

К маневрам будут привлечены 300 тысяч военнослужащих, свыше 1 тысячи летательных аппаратов - самолетов, вертолетов и БПЛА, 80 кораблей, а также до 36 тысяч танков и бронетранспортеров. Подобные масштабы достигались в ходе маневров в последний раз 37 лет назад — на учениях "Запад-81".

Основные цели маневров — "проверка уровня подготовленности органов военного управления при планировании и проведении перегруппировок войск (сил) на большие расстояния, организации взаимодействия между сухопутными группировками и силами Военно-морского флота, получение командующими, командирами и штабами практики и совершенствование их навыков в управлении войсками (силами) в ходе подготовки и ведения военных действий".

Учения будут проходить в два этапа. На первом армия обеспечит развертывание группировки войск на Дальнем Востоке и наращивание группировки ВМФ. В рамках второго этапа пройдет отработка управления войсками в условиях оборонительных и наступательных действий. Активная фаза маневров "Восток-2018" намечена на период с 11 по 17 сентября.

Отмечается, что в учениях также поучаствуют подразделения армии Китая. На полигоне Цугол в Забайкалье будет присутствовать группировка из 3,5 тысяч военных Национально-освободительной армии Китая.

Учения проводятся на фоне проходящего во Владивостоке Восточного экономического форума (ВЭФ), в котором участвуют зарубежные политики и глава российского государства Владимир Путин. Несмотря на это, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее сообщил, что присутствие иностранных лидеров на учениях "Восток-2018" вместе с президентом не планируется.