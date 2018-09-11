Еще три месяца назад почти никто в Алтайском крае не знал Виктора Томенко. А теперь он — губернатор нашего региона. Будучи в статусе врио, он много о себе рассказал. Время покажет, но определенно хорошее мнение о себе он уже оставил. Что лично вы знаете о Томенко? Пройдите наш тест.