Тест: что вы знаете о новом губернаторе Алтайского края Викторе Томенко
, ИА "Амител", Александра Черданцева
Спросим о домашних животных, семье, почему он не голосовал на выборах губернатора и при чём тут Александр Карлин
Еще три месяца назад почти никто в Алтайском крае не знал Виктора Томенко. А теперь он — губернатор нашего региона. Будучи в статусе врио, он много о себе рассказал. Время покажет, но определенно хорошее мнение о себе он уже оставил. Что лично вы знаете о Томенко? Пройдите наш тест.
Комментарии
Жесть! во мне мозги промыли в новостях, на все вопросы ответил правильно Я в шоке Про других кандидатов фиг бы ответил, хотя за Томенко не голосовал, вот она сила СМИ
- Вы ответили верно на 0 из 10 вопросов! Вы совсем ничего не слышали о Викторе Томенко. Ну и что, лишь бы губернатором хорошим был, а какая у него собака - дело третье.
Да уж. Ничего то я о нем не знаю. И знать в принципе не хочу.
Устал я от всех этих работников цирка, веселящих публику.
что вы знаете о новом губернаторе - ничего и знать не хотим, ибо смысл
ничо не знаем..да и кто нас спрашивает..Думаю скоро много нового узнаем исходя из его деяний..Какая разница что было ДО,важно что будет ПОСЛЕ..
Я знаю что его назначили из Кремля и местная избирательная комиссия как обычно подтосовала итоги выборов
знаю кто его представителем в столице будет, этого достаточно ...
так он популянее бузовой или нет? тема не раскрыта
А я знаю , что Томенко фигурант панамского досье, как дела , Виктор Петрович, в компании IDC Strike Invest LTD, зарегистрированной в 2005 году на Британских Виргинских островах.
достаточно знать что он представляет пжив
Вы ответили верно на 3 из 10 вопросов! Видимо, вы мало интересуетесь новым губернатором. Ну ничего, за пять лет его работы в регионе, думаем, что он еще много о себе расскажет.
А мне оно надо?
А ещё, мы жители нищего региона РФ, знаем, что если карлин будет назначен в Совет Федерации от исполнительной власти края и станет главой комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, люди на местах - в правительстве региона, Заксобрании, гордуме, администрациях районов - будут выполнять команды не Томенко, а карлина. Хуже того, назначение Карлина в Совфед существенно усилит его позиции, он прослывет непотопляемым, и все перемены, которые попытается начать новый губернатор в Алтайском крае, будут саботироваться, регион продолжит стагнацию.
Вы ответили верно на 0 из 10 вопросов! Вы совсем ничего не слышали о Викторе Томенко. Ну и что, лишь бы губернатором хорошим был, а какая у него собака - дело третье.
Постигал в ответах....их сюда если выложить то все посмеялись-бы с удовольствием.
АМИК, хватит уже перед новым выслуживаться, тошнит от количества восхваляющих статей!
Ольга+++++++!!! Браво!!!!
тест не проходил. вроде ставленник Путина женат.
Наш новый ставленник как Энакин Скайуокер в начале своей карьеры на посту губернатора, к концу срока Дарт Ве́йдер !!!