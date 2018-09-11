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Житель Бийска, по факту безвестного исчезновения которого краевое управление Следственного комитета возбудило уголовное дело, найден живым и здоровым — он был на заработках.

"Он уезжал на заработки. В настоящее время самостоятельно вернулся домой", — рассказали порталу Amic.ru в СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Как ранее сообщали в правоохранительном ведомстве, местонахождение мужчины не было известно с 24 июня. Отмечалось, что он уехал из дома в село Кош-Агач Республики Алтай.