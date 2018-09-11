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Воспитанник барнаульского футбола Александр Ерохин впервые забил за сборную

, ИА "Амител"
Он отправил мяч в ворота соперника на 79-й минуте матча

Фото: rfs.ru

Воспитанник барнаульского футбола, полузащитник сборной РФ Александр Ерохин впервые забил мяч, играя в составе национальной команды.

Напомним, в понедельник, 10 сентября, российская сборная сыграла с командой Чехии в Ростове-на-Дону. Игра завершилась со счетом 5:1. 

Ерохин направил мяч в ворота соперника на 79-й минуте матча. При этом у спортсмена было еще несколько возможностей забить гол, однако футболист неудачно их реализовал. 

Добавим, что другой известный алтайский футболист Алексей Смертин отыграл за российскую национальную команду 55 матчей, однако гол так и не забил.

Следующий матч сборной РФ пройдет 11 октября против сборной Швеции в рамках Лиги наций.

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Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

11.09.2018 12:51
- гость -

с почином!

0  0
11.09.2018 13:03
- гость -

Ну все переплюнул смертина, необходимо срочно переименовать стадион

0  0
11.09.2018 14:10
- гость -

Зачем переименовывать, пусть еще один строят, новый губернатор же обещал спорт поддерживать.

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