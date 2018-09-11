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Воспитанник барнаульского футбола, полузащитник сборной РФ Александр Ерохин впервые забил мяч, играя в составе национальной команды.

Напомним, в понедельник, 10 сентября, российская сборная сыграла с командой Чехии в Ростове-на-Дону. Игра завершилась со счетом 5:1.

Ерохин направил мяч в ворота соперника на 79-й минуте матча. При этом у спортсмена было еще несколько возможностей забить гол, однако футболист неудачно их реализовал.

Добавим, что другой известный алтайский футболист Алексей Смертин отыграл за российскую национальную команду 55 матчей, однако гол так и не забил.

Следующий матч сборной РФ пройдет 11 октября против сборной Швеции в рамках Лиги наций.