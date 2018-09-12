Слет прошел под эгидой Союза риелторов Барнаула и Алтая при поддержке партнеров — "Абсолют банка", "Промсвязьбанка", "Россельхозбанка", "Газпромбанка" и страховых компаний — "Согаз", "ВСК".

Риелторы, банкиры и представители страховых компаний собрались в парке "Олимпийский", чтобы обменяться опытом, обсудить проблемы отрасли и сплотить специалистов. Участники могли проявить силу, выносливость, смекалку и скорость в спортивных соревнованиях.

Слёт проводился в третий раз. Как говорит президент Союза риелторов Барнаула и Алтая Дмитрий Дворядкин, мероприятие проводится для объединения компаний, работающих на рынке недвижимости.

"Мы делаем это для риелторов, чтобы показать: наша профессия востребована, а квалификация специалистов постоянно растёт. Рынку нужны профессионалы, — подчеркнул Дмитрий Дворядкин. — Поэтому нас поддерживают наши партнеры — банки и страховые компании. Мы благодарны тем, кто заложил основы Союза риелторов и этого мероприятия. Сейчас СРБ пополняется новыми компаниями, они становятся частью нашей большой семьи. На 21-й год жизни общественная организация выходит на новый виток развития: в планах увеличить количество членов, работать на выстраивание отношений с органами власти на разных уровнях, повышать престиж профессии риелтора и улучшать её имидж в глазах клиентов".

По словам участников, слет позволяет сплотить профессиональное риелторское сообщество, наладить деловые и личностные контакты, которые помогают быстрее и легче проводить сделки с недвижимостью, считают собравшиеся.

"Слет нас объединяет, мы встречаемся с партнерами, обмениваемся информацией в неформальной обстановке. Риелторы учатся понимать друг друга в экстремальных ситуациях, координировать свои действия со всеми участниками команды", — отметила директор агентства недвижимости "Гнездо" Светлана Бакулина.

"Мы дружим агентствами, стараемся работать без дикой конкуренции, и такие слеты помогают выстраивать отношения", — рассказывает, в свою очередь, директор агентства "Классика недвижимости" Оксана Карпец.

В этом году Слет был посвящен спортивным победам России на чемпионате мира, поэтому в качестве призов победителям достались мячи с эмблемой FIFA2018.

Союз риелторов Барнаула и Алтая образован в 1997 году. В настоящее время общественная организация объединяет 36 агентств недвижимости Алтайского края и Республики Алтай. СРБ и Алтая – член Российской гильдии риелторов, работает по единым Стандартам и Правилам, проводит добровольную сертификацию агентств, обучение и аттестацию агентов по недвижимости. Проверить квалификацию агентства и агента можно в Едином реестре сертифицированных специалистов на сайте.