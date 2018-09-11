Фото: altaipriroda.ru

Минприроды Алтайского края опубликовало разъяснения относительно того, как гражданам необходимо вести себя при встрече со змеями, которых все чаще замечают в крупных населенных пунктах региона.

"В сети Интернет все чаще встречается информация о появлении змей на улицах Барнаула. Данный факт пугает жителей, так как у многих людей змеи вызывают не самые добрые чувства — страх, неприязнь. Их считают опасными, агрессивными существами. Но змеи — это обычные животные, как и все остальные", — отмечают в ведомстве.

По информации краевого министерства, фауна Алтайского края включает в себя четыре вида змей. Это:

Щитомордник обыкновенный

Гадюка обыкновенная

Узорчатый полоз

Уж обыкновенный

Начальник отдела учета и использования объектов животного мира регионального Минприроды Евгений Батурин отмечает, что змеи, как правило, активизируются в начале мая, конце июня, а также в августе и сентябре.

"Как правило, змеи первыми не нападают: услышав шум от ходьбы, они стремятся уползти в сторону. Убивать змей не нужно. Стоит просто уважительно к ним относиться! Страшно — пройдите подальше от нее, решение простое и верное", — подчеркивает эксперт.

Правила поведения при встрече со змеей: