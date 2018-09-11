Фото: altaipriroda.ru
Минприроды Алтайского края опубликовало разъяснения относительно того, как гражданам необходимо вести себя при встрече со змеями, которых все чаще замечают в крупных населенных пунктах региона.
"В сети Интернет все чаще встречается информация о появлении змей на улицах Барнаула. Данный факт пугает жителей, так как у многих людей змеи вызывают не самые добрые чувства — страх, неприязнь. Их считают опасными, агрессивными существами. Но змеи — это обычные животные, как и все остальные", — отмечают в ведомстве.
По информации краевого министерства, фауна Алтайского края включает в себя четыре вида змей. Это:
Щитомордник обыкновенный
Гадюка обыкновенная
Узорчатый полоз
Уж обыкновенный
Начальник отдела учета и использования объектов животного мира регионального Минприроды Евгений Батурин отмечает, что змеи, как правило, активизируются в начале мая, конце июня, а также в августе и сентябре.
"Как правило, змеи первыми не нападают: услышав шум от ходьбы, они стремятся уползти в сторону. Убивать змей не нужно. Стоит просто уважительно к ним относиться! Страшно — пройдите подальше от нее, решение простое и верное", — подчеркивает эксперт.
Правила поведения при встрече со змеей:
- не подходить к змее близко;
- увидев змею, либо отойти в сторону, либо спугнуть, например, создать шум, которого они боятся;
- палкой отбросить змею подальше, преследовать человека змея не будет.
Комментарии
увидев змею, либо отойти в сторону, либо спугнуть, например, создать шум, которого они боятся;
А вы, товарисчи из Минприроды о малых детях (2-5 лет, например) подумали?
Они же толком еще ничего не понимают.. Ну ладно я, откинул ее, она потом к ребенку, например, выползет...
так и делаю
приду бывало на работу а там главбух-змея сидит
ну я развернусь и уйду домой, домой то приду, а там теща, ну опять на работу нужно идти.