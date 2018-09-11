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Нагрудный знак "Горячее сердце" вручил школьнику Сергею Рехтину, спасшему тонущего ребенка, глава Республики Алтай Александр Бердников, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Напомним, свой героический поступок Сергей совершил прошлым летом, когда дети купались в заводи Катуни. В этот момент начал тонуть девятилетний мальчик Вадим, который не умел плавать и поскользнулся, бродя по мелководью.

Течением ребенка понесло на глубину, но Сергей немедленно бросился в воду и вытащил мальчика.

О произошедшем Сергей не рассказал никому, даже маме. О поступке школьника его близкие и педагоги узнали от родителей спасенного ребенка. За героический поступок его отметили на общешкольной линейке, а позже представили к наградам "Созвездие мужества" и "Горячее сердце".

Глава Горного Алтая во время посещения Усть-Коксы подчеркнул: "Я был удостоен почетного права здесь, в Усть-Коксе, вручить нагрудный знак "Горячее сердце" Сереже Рехтину – школьнику, совершившему в июле прошлого года настоящий героический поступок. Из бурной реки он вытащил тонущего девятилетнего Вадима. Он не испугался ни глубокой воды, ни течения, не задумывался о своей безопасности, ведь счет шел буквально на секунды. Этот поступок говорит о внутренней силе Сергея, о его духе, который я желаю ему сохранить на всю жизнь".

Помимо нагрудного знака, он вручил Сергею диплом и Почетную книгу "Горячее сердце – 2018", в которой представлены истории всех лауреатов из разных регионов страны, представленных к награде. Также школьник получил от руководителя республики ценный подарок – планшет и денежную премию.