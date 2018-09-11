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Железнодорожный районный суд Новосибирска вынес приговор трем местным жителям, которые пытались похитить у страховых компаний свыше 43 миллионов рублей. Об этом пишет "Российская газета", ссылаясь на Генпрокуратуру РФ.

Суд установил, что подельники создали в 2013 году юрлицо и заключили с железнодорожной компанией договор перевозки из Иркутска в Новосибирск ценного груза, который якобы содержал дорогостоящий цветной металл — индий. При этом аферисты застраховали его возможную утрату.

"После доставки "мнимого" груза в Новосибирск, используя фиктивную доверенность, злоумышленники инсценировали его хищение со склада", — цитирует издание сообщение Генпрокуратуры РФ.

Затем новосибирцы обратились в полицию, где по их ложному заявлению возбудили дело. Получив на руки постановление о признании их пострадавшими, подозреваемые обратились к страховщикам и перевозчикам для возмещения им ущерба за якобы украденный индий. Сумма требуемой компенсации превысила 43 миллиона рублей. Но страховщики заподозрили неладное. Преступление раскрыли. В отношении злоумышленников возбудили дела за заведомо ложный донос и покушение на мошенничество.

Двое соучастников признали вину. Одного из них приговорили к четырем годам лишения свободы со штрафом в размере 700 тысяч рублей условно, а другого — к трем годам лишения свободы со штрафом 500 тысяч рублей условно.

Третий фигурант получил реальный срок: три года и десять месяцев в колонии общего режима со штрафом в размере 250 тысяч рублей. Он признал вину в преступлениях лишь частично.