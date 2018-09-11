Фото: anapakurort.info

Житель Алтайского края сломал шею во время отдыха в Анапе — 38-летний мужчина неудачно прыгнул с пирса Центрального пляжа.

Как сообщает издание "Анапское Черноморье", инцидент случился 9 сентября. Около 14:40 отдыхающий решил нырнуть в море с пирса.

В итоге мужчина ударился головой о дно на мелководье. На место происшествия прибыли медики и поставили диагноз пострадавшему — "закрытый перелом шейного отдела позвоночника с повреждением спинного мозга".

Скорая доставила его в городскую больницу Анапы.