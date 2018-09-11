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Отдыхающий из Алтайского края сломал шею в Анапе, прыгнув в воду

, ИА "Амител"
38-летний мужчина был доставлен в городскую больницу

Фото: anapakurort.info

Житель Алтайского края сломал шею во время отдыха в Анапе — 38-летний мужчина неудачно прыгнул с пирса Центрального пляжа.

Как сообщает издание "Анапское Черноморье", инцидент случился 9 сентября. Около 14:40 отдыхающий решил нырнуть в море с пирса.

В итоге мужчина ударился головой о дно на мелководье. На место происшествия прибыли медики и поставили диагноз пострадавшему — "закрытый перелом шейного отдела позвоночника с повреждением спинного мозга".

Скорая доставила его в городскую больницу Анапы.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

11.09.2018 14:01
Друк

Одно необдуманное действие и все, теперь будет всю жизнь лежать полностью парализованный ниже головы, будьте аккуратнее.

1  0
11.09.2018 14:16
Мурзик

Алкоголь не доводит до хорошего!

0  0
11.09.2018 14:21
гость

Мурзику

Недостаток ума приводит к слабоумию

0  0
11.09.2018 14:51
- гость -

ну вот. а говорят песни группы "Сектор Газа" ни чему не учат

Помню, помню, помню, я, как мать меня любила,
И не раз, и не два она мне говорила:
«Не ходи на тот конец, не плещись в пруду
Не ныряй с трамплина, повредишь балду»!

Не послушался я маму и пошёл на пруд,
А на ентом на пруду был берег очень крут.
Прыгнул с берега крутого и попал на кол,
Крыша съехала – и я тупой стал как осёл

Не ныряй в незнакомых местах!
Не ныряй в незнакомых местах!
Не ныряй в незнакомых местах!
Не ныряй в незнакомых местах!

1  0
11.09.2018 15:29
Бабуля

жаль,молодой еще..в перспективе коляска..

0  0
11.09.2018 15:32
- гость -

с травмой ныряльщика обращается за медпомощью 4500 чудаков в год. живут они потом недолго (5-10 лет) и несчастливо (в инвалидной коляске).
но ругать их не буду, потому что сам такой: в 16 лет нырнул с обрывчика и воткнулся головой в песок. повезло, что башку загнуло вперед и челюсть уперлась в грудину, как в отбойник.

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