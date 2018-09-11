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Минэкономразвития (МЭР) сохранит прогноз курса рубля на конец года в 63,9 рубля за 1 доллар. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на главу ведомства Максима Орешкина.

"Нет", — сказал он в ответ на вопрос, планирует ли ведомство менять прогноз на конец года в связи с падением российской валюты.

В эфире радиостанции Business FM Орешкин отметил, что курс рубля в ближайшие 6-12 месяцев стабилизируется на уровне 63-64 за доллар. "В среднесрочной перспективе будет выход на уровень 63-64. У нас был прогноз, который мы делали в начале лета, и вот сейчас, под бюджетный процесс, прогноз был обновлен", — заявил глава МЭР.

Министр подчеркнул, что ведомство прогнозирует постепенное возвращение РФ к макроэкономическому равновесию. "Фундаментально, макроэкономически мы будем возвращаться к равновесию, а сам механизм плавающего валютного курса означает, что от равновесия мы можем отклоняться на довольно значительные расстояния, — все это связано с краткосрочными потоками капитала и настроениями, которые есть на рынке", — приводит агентство слова Орешкина.

Он подчеркнул, что в данный момент "мы отклонились, все находятся в некотором нервозном состоянии, это все транслируется в те значения, которые мы видим. Но по мере того, как ситуация дойдет до определенного пика и начнет разворачиваться, мы увидим такое же быстрое движение назад".

В ответ на вопрос, стоит ли продавать доллар и покупать рубль, министр ответил: "Да". Он отметил, что "покупать нужно тогда, когда боишься".

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи 10 сентября вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 25 копеек и достиг 70,16 рубля.

В последний раз курс доллара превышал отметку в 70 рублей 16 марта 2016 года.