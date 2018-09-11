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Озимые культуры посеяли в Алтайском крае на площади более 100 тысяч гектаров, сообщает региональное министерство сельского хозяйства.

Согласно оперативным данным профильного ведомства, сев произведен уже на площади 109 тысяч гектаров.

Всего же в текущем году хозяйства края планируют отвести около 200 тысяч гектаров под озимые культуры.

"В числе преимуществ этих культур — более высокая урожайность в сравнении с яровыми, ранняя уборка, качественное зерно, равномерное распределение нагрузки на коллектив и технику", — добавляют в минсельхозе региона.