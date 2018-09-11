Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области

В школе в Иркутской области приостановили учебный процесс из-за обрушения перехода между корпусами. Детей распустили по домам, пишет "РИА Новости", ссылаясь на ГУ МЧС региона.

Инцидент произошел между корпусами школы в селе Уян Куйтунского района утром во вторник, 11 сентября. Уточняется, что переход был признан аварийным и не эксплуатировался с 2008 года. В результате обрушения никто не пострадал. По данным пресс-службы правительства Приангарья, занятия в школе после ЧП продолжились в штатном режиме. К месту ЧП выехал глава регионального минобразования.

"Обрушение стены произошло в результате разрушения одной поддерживающей колонны. К месту происшествия направлена оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона. Учебный процесс приостановлен, дети распущены по домам", — цитирует агентство сообщение ГУ МЧС по Иркутской области.

В данный момент администрация района решает вопрос о переносе занятий в здание социально-культурного центра и в здание администрации населенного пункта.

В администрации села уточнили, что занятия в учебном заведении приостановлены на четыре дня. В школе обучаются 235 детей. Кроме учеников из Уяна образовательное учреждение посещают дети из двух соседних сел - Березовки и Красного Яра. На данный момент вопрос о том, где будут проводиться занятия, не решен.