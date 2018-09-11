11 сентября в Барнауле продолжился суд над Марией Мотузной. Ее обвиняют в экстремизме и оскорблении чувств верующих из-за публикации мемов на своей странице в соцсети "ВКонтакте". На прошлом заседании суд допросил в закрытом режиме свидетельниц Дарью Исаенко и Анастасию Битнер, а также оперативника Центра "Э" Вадима Стрелкова.
Сегодня на заседание были вызваны новые свидетели, которые не стали прятаться от СМИ и слушателей, хотя и вели себя довольно скованно, следует из публикации на сайте zona.media. Приведем один характерный эпизод. Когда свидетельницу спросили, к чему у нее возникла ненависть при просмотре картинок, она ответила: "К религии". Однако следом добавила, что ненависти не испытывала. Ее тут же поправили: в материалах уголовного дела сказано, что испытывала.
Любопытно, что свидетельницы, отвечая на вопрос прокурора, "правда ли, что у их вуза есть договор о привлечении студентов в качестве понятых", подтвердили эту информацию. Речь идет о тех, кто учится на юрфаке Алтайского промышленно-экономического колледжа. В случае с делом Мотузной это было якобы так: несколько подруг вместе пошли в магазин, когда к ним подошли сотрудники полиции и предложили стать понятыми.
Не менее любопытными оказались и показания бывшего молодого человека Марии Мотузной, Максима Лямкина. Он заявил, что при нем Мария не допускала никаких высказываний о религии или о других расах. При этом его бывшая девушка была атеисткой, но посещала церковь вместе с мамой, которая была верующей.
Кроме того, Лямкин рассказал, что вместе они любили слушать музыку американского рэпера ASAP Rocky и других исполнителей, восхищались творчеством и артистизмом афроамериканцев. Любили фильм "Я — легенда", главную роль в котором исполняет Уилл Смит — "тоже афроамериканец".
...Из зачитанных на заседании показаний участкового следует, что на учете Мария Мотузная не состояла и к уголовной ответственности ранее не привлекалась.
Вот как подвел промежуточные итоги процесса адвокат Марии Мотузной Роман Ожмегов: "Все вопросы, которые я задавал свидетелям, касающиеся религии, касающиеся, так скажем, афроамериканцев, были отклонены. Суд основывается на том, что это не относится к делу. Возникает вопрос, а что мы здесь вообще рассматриваем тогда".
После этого юрист заявил, что стороне защиты необходим перерыв для вызова собственных свидетелей. Следующее заседание состоится 25 сентября.
Комментарии
Автор! С каких пор привлечение студентов юрфака в качестве понятых стало плохо? Вы завербованы мафиози и бандитами, любой гражданин может да и должен быть понятым, это способ защиты прав подозреваемых.
Скажите, подсудимый испытывал личную неприязнь к потерпевшему?
―Да, испитывал. Он мне сказал, такую личную неприязнь я испитываю к потерпевшему, что кушать не могу.
(с) Мимино
Маразм правосудия в России.
а что, в АПЭК появился "юридический факультет"???? помнится, была только юр.кафедра и юр. специальности
куда мир катится?
законы кривые! не работают.
Батюшки насилут, устраивают пьяные ДТП (источник Амик), атеистов готовы сажать в тюрьмы! Скоро около судов будут жечь костры... инквизиции
В сказке Чипполино мы это в детстве проходили!
Безграмотные и необразованные судьи, тупые прокуроры...Жулики чиновники... И чего ждать?
Понятые проявляют гражданскую сознательность.С каких пор помощь правоохранительным органом стало дурным признаком?Писавший статью часом не из группы АУЕ?))Ну вы даёте в натуре.
Ну хоть озвучили учебное заведение которое патриоток веры взращивает. Немецко-хохляцкий тандем на территории России - страшная сила.