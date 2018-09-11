11 сентября в Барнауле продолжился суд над Марией Мотузной. Ее обвиняют в экстремизме и оскорблении чувств верующих из-за публикации мемов на своей странице в соцсети "ВКонтакте". На прошлом заседании суд допросил в закрытом режиме свидетельниц Дарью Исаенко и Анастасию Битнер, а также оперативника Центра "Э" Вадима Стрелкова.

Сегодня на заседание были вызваны новые свидетели, которые не стали прятаться от СМИ и слушателей, хотя и вели себя довольно скованно, следует из публикации на сайте zona.media. Приведем один характерный эпизод. Когда свидетельницу спросили, к чему у нее возникла ненависть при просмотре картинок, она ответила: "К религии". Однако следом добавила, что ненависти не испытывала. Ее тут же поправили: в материалах уголовного дела сказано, что испытывала.

Любопытно, что свидетельницы, отвечая на вопрос прокурора, "правда ли, что у их вуза есть договор о привлечении студентов в качестве понятых", подтвердили эту информацию. Речь идет о тех, кто учится на юрфаке Алтайского промышленно-экономического колледжа. В случае с делом Мотузной это было якобы так: несколько подруг вместе пошли в магазин, когда к ним подошли сотрудники полиции и предложили стать понятыми.

Не менее любопытными оказались и показания бывшего молодого человека Марии Мотузной, Максима Лямкина. Он заявил, что при нем Мария не допускала никаких высказываний о религии или о других расах. При этом его бывшая девушка была атеисткой, но посещала церковь вместе с мамой, которая была верующей.

Кроме того, Лямкин рассказал, что вместе они любили слушать музыку американского рэпера ASAP Rocky и других исполнителей, восхищались творчеством и артистизмом афроамериканцев. Любили фильм "Я — легенда", главную роль в котором исполняет Уилл Смит — "тоже афроамериканец".

...Из зачитанных на заседании показаний участкового следует, что на учете Мария Мотузная не состояла и к уголовной ответственности ранее не привлекалась.

Вот как подвел промежуточные итоги процесса адвокат Марии Мотузной Роман Ожмегов: "Все вопросы, которые я задавал свидетелям, касающиеся религии, касающиеся, так скажем, афроамериканцев, были отклонены. Суд основывается на том, что это не относится к делу. Возникает вопрос, а что мы здесь вообще рассматриваем тогда".

После этого юрист заявил, что стороне защиты необходим перерыв для вызова собственных свидетелей. Следующее заседание состоится 25 сентября.