Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Парк деревянных скульптур был создан всего за неделю на территории парк-отеля "Подгорица" на "Бирюзовой Катуни" в Алтайском крае. Теперь отдыхающие смогут восхищаться не только потрясающей природой, но и искусным мастерством человеческих рук.

Сказочные персонажи, удивительные качели, образы Катуни и Алтая – умилительные, веселые, добрые и величественные – каждая из работ притягивает внимание, каждую хочется запомнить навсегда.

"Жуткое состояние"

Со 2 по 8 сентября на "Бирюзовой Катуни" прошел фестиваль деревянной скульптуры "Алтай. Притяжение". Участие в нем приняли 29 скульпторов из 11 регионов России и 5 зарубежных стран: Литвы, Ирландии, Турции, Зимбабве и Монголии. Все — признанные мастера своего дела. Многие неоднократные победители престижных конкурсов деревянной скульптуры. А потому перед жюри стояла тяжелейшая задача — выбрать победителей.

"Это гнусно! Ведь приехали лучшие. Как среди равных выбрать лучшего? Это очень-очень гнусно, — по-доброму иронизирует над собой председатель жюри фестиваля Минсалим Тимергазеев, приехавший на Алтай из Тобольска и сам замечательный резчик. — Ты ведь многих знаешь лично. Поверьте, это жуткое состояние. Не потому, что не хочешь кого-то обидеть, а потому, что мне оказали доверие и я должен его оправдать: выбрать действительно лучшую работу и убедить других в том, что, к сожалению, сегодня она — лучшая".

Счастлив и нем

В итоге лучшей в номинации "Парковая скульптура" на фестивале "Алтай. Притяжение" была признана работа алтайского мастера Сергея Мозгового "Русо туристо".

Веселый человек широко раскинул руки, обнимая все пространство вокруг себя – высокие горы, бурную реку, огромное небо.

"Эту скульптуру навеяли строки Высоцкого – "весь мир на ладони, я счастлив и нем". В 90-е годы эту песню переделали, и получилось вместо "А я еду за туманом", "А я еду, а я еду за деньгами". И мне очень обидно за тех людей, которые все-таки выбирают путь за туманом и мечтой. Не все в мире делается ради денег. Есть потребность пообщаться с природой, побыть наедине с собой. И этому посвящена моя работа", — рассказал Сергей Мозговой. При этом он отметил, что принципиально отказался усложнять образ: "Я был на многих фестивалях и замечал, что многие мастера подчас выдумывают какие-то навороты, чтобы поразить жюри. Но зачастую за всей этой вычурностью стоит неумение передать пластику тела. Поэтому я решил, что не буду гнаться за сложными формами, а буду делать то, что умею, к чему лежит душа", — говорит мастер.

"Эта скульптура вызывала даже у наших ребят-резчиков профессиональное восхищение. Действительно, чаще всего в голову на фестивале приходит вычурность. А вот эта простота удивительно притягательна. Вот это и есть "Алтай. Притяжение" – этот турист обнял все пространство. И все вокруг — горы, дороги — все идет через него. А у него есть все, что надо – фотоаппарат, гитара, рюкзак, и да, рюкзак мы проверили — алкоголя в нем нет", — шутит Минсалим Тимергазеев.

А кошки остаются дома

Второе место фестиваля у мастера из Тульской области (г. Алексин) Владимира Филатова за композицию "А кошки остаются дома…". Главные герои композиции – мужичок, шагающий с выражением абсолютного счастья, пес, следующий за ним, и кошка, которая сидит на крыше многоэтажного дома. Зрители возвращались к этой работе несчетное количество раз, фотографировали композицию и фотографировались рядом. Особой популярностью она пользовалась среди мужчин. Некоторым удавалось скопировать не только позу героя, но даже и выражение его лица. Не удивительно: ведь каждый мужчина мечтает однажды отправиться вдаль вместе с лучшим другом – псом. И некоторые даже уходят — погулять по двору. А кошки всегда остаются дома.

Хрупкая красота

Московский мастер Илья Польский по решению жюри получил третье место за скульптуру "Цветы Алтая". Хрупкая бабочка-эльф протягивает руки к красивому цветку. "Хотел изобразить любовь к природе, ко всему живому", — говорит скульптор.

"Только взгляните на выражение ее лица. Оно удивительное! Посмотрите, как притягивает ее красота цветка. Эта скульптура должна стоять в особом месте. Это камерное произведение. Его нужно рассматривать в тишине. Какие маленькие пальчики, как хрупка эта фигура. Мастер показывает нам, как хрупка красота и мир вокруг нас", — восхищается Минсалим Тимергазеев.

Борьба и преодоление

В номинации "Малая архитектурная форма" первое место жюри отдали команде "Богородские мастера" из Московской области за создание композиции "Катунские пороги".

Характер реки Катунь и каякеров, ее преодолевающих, пытались передать скульпторы. "Катунь всегда притягивала сильных людей", — говорят мастера. Борьба гордой и бурной реки и пловцов, взлеты и падения, сила воли и сосредоточенность — и до последнего неясно, кто выйдет победителем.

Умиление

Надо отметить, что теперь в парк-отеле очень много скамеек. И каждая – произведение искусства. На одной из них разместилась маленькая девочка со своим другом – деревянным щенком. Работа называется "Умиление", а выполнили ее барнаульские скульпторы из команды "Ветер перемен". Композиция получила 2-е место в номинации "Малая архитектурная форма". И уже успела полюбиться детям, которым нравится сидеть рядом с девочкой и веселым щенком.

"Алтайская охотница"

Восторги зрителей вызывает и композиция "Алтайская охотница", которой жюри присудило 3-е место. Работала над ней команда из Монголии "Найрамдал". "Мы рассказываем о юной девушке, которой пришлось взять на себя несвойственные ей обязанности – стать охотницей вместо отца или брата. Очень сложно передать все манеры, черты лица. Она занимается тяжелым ремеслом, а у нее тонкая натура…" — рассказал про свою героиню мастер Лхагвадорж Доржсурэн.

Лесная дева

Специальный приз жюри был присужден скульптору из Ирландии Найл Эндрю Маги за работу "Лесная дева". Лицо женщины мастер создал, используя около двух десятков бревен, сложенных в куб. "Каждый из наших народов топит печь и заготавливает дрова. Дрова мы складываем в поленницы. И у наших народов, как правило, именно женщина берет дрова из поленницы и топит печи. Она хранит очаг. И эта скульптура словно символ этой женщины", — рассказал председатель жюри.

В подарок ирландскому мастеру Минсалим Тимергазеев вручил фигурку мамонта, которая вырезана из бивня настоящего мамонта. "Насовсем. От нас", — сказал Тимергазеев, подходя к Эндрю.

Вообще женских образов на фестивале было представлено много. И это, как говорят участники, не удивительно: Алтай славится красотой своих женщин.

"Знаете, это постоянно отвлекало, — сетует Минсалим Тимергазеев, — мне говорят, вы уже все сказали, или еще думаете? А я опять отвлекся на красивое женское лицо".

Взлеты и падения

Украшением парк-отеля стала и работа "Взлеты и падения" скульптура из Зимбабве Шеперда Ндудзо. Длина скульптуры — 3 метра, а высота — 60 см. По словам мастера, он создавал символ мечты человека. "Все люди мечтают, идут к своей мечте, и когда доходят до пика, многие падают", — пояснил свой замысел автор. В России Ндудзо второй раз. На Алтае ему очень понравилось, особенно восхитили горы. Кстати, благодаря Ндудзо многие участники фестиваля "Алтай. Притяжение" научились выдалбливать из дерева пироги.

Ворота культур и традиций

Удивительные ворота будут встречать приезжих в "Подгорицу": мощные столбы поддерживают ужи, а наверху в лодке прекрасная женщина. Это работа литовских мастеров "Королева ужей" по мотивам литовской же сказки. "Наша сказка о любви. В композиции будет изображена лодка, на которой стоит маленькая фигура королевы и два ужа, которые держат эту лодку. Главная мысль композиции так или иначе связана с названием фестиваля – это любовь и, прежде всего, любовь к природе. У вас тоже есть сказки. И это перекличка наших культур", — рассказали мастера.

Еще одни необычные ворота создала команда из Турции. Свою работу они назвали "Ворота культур". Обычно мастера работают с камнем. А из дерева выполняют работу всего в третий раз. К тому же материал оказался непростым – тополь. На стороне столбов вырезан орнамент, соответствующий какой-либо культуре: северной, западной, восточной. Всего 8 орнаментов. Верхний столб объединяет эти культуры воедино. Все вместе это означает равенство всех культур.

Голос Алтая

Чрезвычайно интересна работа "Голос Алтая", посвященная также традициям и культуре Алтая, мастера из Воронежа Александра Ивченко.

"Это история о том, как Ульгень – создатель всего сущего – отправил сокола, марала и кедр искать лучшее место на Земле. Они долго искали и в итоге встретились на Алтае и назвали его "Золотой край", — рассказывает мастер. Композиция состоит из большого варгана (музыкальный инструмент, который при игре прижимают к губам), язычок которого символизирует Ульгеня, на раме варгана — кедр, сокол, марал, а также солнце, олицетворяющее золото. По его словам, он пытался сделать так, чтобы каждый сумел услышать голос Алтая.

Первый не комом

19 скульптур создали мастера на фестивале "Алтай. Притяжение". Большая часть из них останется в парк-отеле "Подгорица", некоторые украсят территории больниц Алтайского края и других социальных учреждений.

Директор "Подгорицы" Эдуард Воронин отметил, что фестиваль деревянной скульптуры, прошедший на территории парк-отеля поможет сделать и "Бирюзовую Катунь" и территорию парка точкой притяжения для туристов и всех, кому интересна резьба по дереву. Прийти сюда сможет любой желающий: "Работы мастеров расположены на территории парк-отеля таким образом, что получился парк деревянной скульптуры, побывать в котором в свободном доступе может любой желающий", — подчеркнул Эдуард Воронин.

Добавим, в Алтайском крае фестиваль такого масштаба прошел впервые. Но и участники, и организаторы говорят, что прошел он на высоком уровне. А потому еще до его закрытия договорились встретиться на Алтае в следующем году, а фестиваль "Алтай. Притяжение" сделать традиционным.

Интересные факты фестиваля:

- 170 литров бензина и 100 литров цепного масла использовали участники международного фестиваля "Алтай. Притяжение".

- Все участники конкурса вырезали скульптуры из тополя – это дерево растет быстрее, чем кедр и сосна. А скульптуры из него при должном уходе могут стоять более 20 лет.

Итоги международного фестиваля деревянной скульптуры "Алтай. Притяжение":

Номинация "Парковая скульптура. Индивидуально"



1-е место и сертификат на сумму 50 тысяч рублей – Сергей Мозговой (г. Барнаул, Алтайский край), скульптура "Русо туристо";

2-е место и сертификат на сумму 40 тысяч рублей — Владимир Филатов (г. Алексин, Тульская область), композиция "А кошки остаются дома…";

3-е место и сертификат на сумму 30 тыс. рублей — Илья Польский (г. Москва), скульптура "Цветы Алтая".



Специальные дипломы и сертификаты на 10 тыс. рублей:

"За верность традициям" — Шеперд Ндудзо (Зимбабве), скульптура "Взлеты и падения";

"За оригинальность композиции" — Magee, Niall Andrewа (Ирландия), скульптура "Лесная дева";

"За самый лирический образ" — Маханов Денис (г. Челябинск), скульптура "Манящая песнь русалки";

"За популяризацию и пропаганду туристического движения" — Ивченко Александр (г. Воронеж), скульптура "Голос Алтая";

"За изящество формы и мастерство исполнения" — Гоманов Евгений, (г. Ростов-на-Дону), скульптура "Сирин";

"За самый сказочный образ" — Абдулин Денис (г. Хабаровск), скульптура "Энд из страны Сов".

Номинация "Малая архитектурная форма. Команды"

1-е место и сертификат на сумму 50 тыс. рублей — команда "Богородские мастера" (Сергиево-Посадский район, Московская область), композиция "Катунские пороги";

2-е место и сертификат на 40 тысяч рублей — команда "Ветер перемен" (г. Барнаул), композиция "Умиление";

3-е место и сертификат на 30 тыс. рублей — команда "Найрамдал" (Монголия), композиция "Алтайская охотница".



Специальные дипломы и сертификаты на сумму 20 тыс. рублей:

"За полное соответствие и воплощения тематике фестиваля "Алтай. Притяжение" — команда "Скульптура ДВ" (г. Хабаровск);

"За сохранение традиций" — команда "Ямал" (г. Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ), скульптура "Князь";

"Союз плотницкого мастерства и скульптуры" — команда "Сувель" (Кемеровская область), "Качели";

"За популяризацию народного фольклора" — команда "Lietuva" (Литва), композиция "Королева ужей";

"За оригинальность композиций в сочетании с мастерством исполнения" — команда "Сиблинги" (г. Барнаул, Алтайский край), композиция "Атолл";

"За необычное раскрытие темы" — команда "Turkish team" (Турция), композиция "Ворота культур";

"За полное соответствие и воплощения тематике фестиваля "Алтай. Притяжение" — команда "Байкал" (г. Иркутск), композиция "Катунь".