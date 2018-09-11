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Расписание ряда пригородных поездов изменится в Алтайском крае, сообщили в службе корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги.

Изменения связаны с завершением летних пассажирских перевозок.

В итоге с 1 октября устанавливаются новые дни курсирования следующих пригородных поездов:

№6021 Озёрки – Барнаул (отправление в 4:34, прибытие в 5:55). Периодичность курсирования – ежедневно, кроме субботы и воскресенья;

№6224 Барнаул – Заринская (отправление в 8:26, прибытие 10:31). Дни курсирования – суббота, воскресенье;

№6227 Заринская – Барнаул (отправление в 14:43, прибытие в 16:50). Дни курсирования – суббота, воскресенье;

№6111 Барнаул – Ребриха (отправление в 9:04, прибытие в 12:06). Периодичность курсирования – ежедневно, кроме вторника и четверга;

№6112 Ребриха – Барнаул (отправление в 13:38, прибытие в 16:36). Периодичность курсирования – ежедневно, кроме вторника и четверга.

Со 2 октября изменяется расписание пригородного поезда:

№6383 Овчинниково – Барнаул, отправление со станции Овчинниково в 15:09 (раньше на 57 минут), прибытие на станцию Барнаул в 17:03 (раньше на 57 минут).

С 1 ноября назначается воскресный электропоезд:

№6227 Заринская – Барнаул (отправление в 14:43, прибытие в 16:50).

В осенние месяцы перестанут курсировать "сезонные" пригородные поезда. В марте 2019 года расписание указанных поездов пригородного сообщения будет восстановлено в соответствии с действующим графиком.

С 10 сентября отменены пригородные поезда:

№6388 Барнаул – Баюново (отправление в 17:55, прибытие в 19:10);

№6387 Баюново – Барнаул (отправление в 20:45, прибытие в 22:00).

С 22 сентября отменяются пригородные поезда:

№6113 Барнаул – Арбузовка (отправление в 10:55, прибытие в 12:53);

№6114 Арбузовка – Барнаул (отправление в 18:28, прибытие в 20:30).

С 29 сентября отменяются пригородные поезда:

№6127 Барнаул – Алейская (отправление в 10:41, прибытие в 13:21);

№6128 Алейская – Барнаул (отправление в 16:45, прибытие в 19:34).

С 1 октября отменяется пригородный поезд:

№6022 Барнаул – Озёрки (отправление в 19:58, прибытие в 21:23).

Со 2 октября отменяются пригородные поезда:

№6386 Барнаул – Баюново (отправление в 9:27, прибытие в 10:44);

№6385 Баюново – Барнаул (отправление в 14:20, прибытие в 15:35);

№6382 Барнаул – Овчинниково (отправление в 8:12, прибытие в 10:18);

№6381 Овчинниково – Барнаул (отправление в 13:42, прибытие в 15:35).

С 29 октября отменяются пригородные поезда:

№6384 Барнаул – Овчинниково (отправление в 8:12, прибытие в 10:18);

№6383 Овчинниково – Барнаул (отправление в 15:09, прибытие в 17:03).

С 1 ноября отменяется пригородный поезд:

№6224 Барнаул – Заринская (отправление в 8:26, прибытие в 10:31).

Расписание движения остальных пригородных поездов остается без изменений.