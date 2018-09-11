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Хабиб Нурмагомедов жестко ответил исполнителям Егору Криду и Тимати, развив конфликт, возникший после отмены концерта Крида в Махачкале. Об этом пишет "Чемпионат".

Издание напоминает, что в сентябре должен был пройти концерт Крида, однако его отменили из-за угроз со стороны жителей Дагестана. Нурмагомедов прокомментировал произошедшее словами "Невелика потеря". Позднее исполнители подчеркнули, что спортсмен неправ, а жители Дагестана вправе слушать любую музыку, которую хотят.

После этого атлет написал следующее: "Каждая тварь ответит за свои слова, просто мне не до вас. А если кому-то не нравятся мои призывы, можете на них не отвечать, я никого не заставляю. Но говорить мне, типа, я не имею права на своё мнение — это смешно. Какие-то черти не будут говорить мне, что делать, а что – нет. Для этого у меня есть другие люди, с кем я советуюсь и к кому прислушиваюсь. Вы можете проводить свои грёбаные концерты хоть каждый день, но мой принцип и то, что я думаю, я всегда буду говорить. Отдельно хочу обратиться к Мужчинам Дагестана. Многое упущено и многое не вернуть, но за будущее нашей Республики в ответе МЫ и только МЫ, а не всякие петушары, которые, мол, чего-то хотят", — цитирует издание ответ спортсмена.

Тимати, увидев публикацию атлета, сказал, что "был лучшего мнения" о Нурмагомедове. "Бог тебе судья. Все будет так, как будет. Удачи тебе в предстоящем бою", — заключил рэпер.

Хабиб Нурмагомедов – один из самых популярных спортсменов страны, пишет издание. Количество подписчиков в его Instagram-аккаунте переваливает за пять миллионов.