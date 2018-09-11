Фото: vk.com/barneos22
Жителей Барнаула предупреждают о проваливающемся асфальте в районе пересечения Павловского тракта и улицы Попова.
"Пересечение Попова и Павловского тракта. После недавно завершенных ремонтных работ начал проваливаться асфальт", — сообщили в паблике Barnaul 22.
Автор заметки уточняет, что накануне ямы были только на одной полосе, а в данный момент провал расширяется.
Горожан призывают быть внимательными на данном участке.
Комментарии
На этом перекрестке недавно были закончены работы. И всё вполне закономерно. Сделать по уму не могут. Ждём окончательного провала асфальта и подземных фонтанов. Всё, что делается нынче не проходит никаких проверок на прочность. Всё,что делалось во времена СССР до сих пор функционирует. Стыд и позор.
Сажать надо, а не экстремистов искать
этот перекресток раскапывают раз в пол года
мож не закапыавть уже
так сверху плиты класть типа мостик да все
это энергия Томенко рвется наружу из под асфальта
Там каждый год проваливается все. В этом году всё капитально переложили - всё равно провал)
Там каждый год проваливается все. В этом году всё капитально переложили - всё равно провал)
В этот год как и в прошлые раза просто растащили по карманам, а на оставшиеся zagovnolяпали и всего делов то
Надо взимать плату за проезд с целью капитального ремонта провала.... чтобы не слишком проваливался