Фото: рик-и-морти.рф

Члены Американской телеакадемии признали эпизод мультсериала "Рик и Морти" лучшей анимированной передачей года. Об этом пишет "РИА Новости".

Создателям вручили премию Creative Arts Emmy Award, достающуюся телепроектам за лучшие визуальные эффекты и технологические характеристики. Уточним, что награду им принес эпизод "Огурчик Рик" из третьего сезона.

Лучшим короткометражным мультсериалом признан "Робоцып".

Победители в главных номинациях "Эмми", в том числе лучшие фильмы и лучшие актеры телесезона, будут объявлены 17 сентября.