Полоса препятствий: жители Барнаула жалуются на опасную дорогу в школу

Это здорово, что в столице Алтайского края растут новые жилые массивы, где сразу же предусмотрены школы и детские сады. Но, похоже, не везде предусмотрена безопасность детей, ежедневно посещающих учебные заведения.

Жительница Барнаула пожаловалась в чат "Мобильный репортер" на опасную дорогу в школу.

"Ждем, пока кто-нибудь сломает шею или кого-нибудь переедет машина… - пишет Лидия. — Пока в квартале 2008 идет строительство 135-й школы, сотни жителей новостроек (с улиц Ускова, Взлетная, Сиреневая, Павловский тракт) вынуждены водить детей в школу № 133, которая находится в квартале Дружный".

По словам нашей читательницы, путь большинства учащихся пролегает по тропинке через территорию магазина "Лента", что на Павловском тракте. И здесь детей и их родителей ждет настоящая полоса препятствий.

"Во-первых, импровизированный мостик из деревянных паллет, — продолжает наша читательница. — Первоклашки, школьники, бабушки, мамы с колясками как минимум дважды в день переходят водоотводную канаву по этой хрупкой конструкции из деревянных поддонов (на фото — прим. ред.). "Мост", как видите, уже значительно прогнулся. То, что он рухнет, – дело времени. Дело времени и того, что кто-то при этом получит травму".

Лидия сопроводила "фотопрогулку" видеорепортажем, в котором описывает опасный путь: "Тропинка через лесополосу выводит на дорогу (ул. 280-летия Барнаула). Легального пешеходного перехода здесь нет. Но, тем не менее, многие пересекают проезжую часть именно здесь. Потому что "пешеходник" находится намного дальше: чтобы до него дойти, так или иначе, нужно идти вдоль дороги, обходя припаркованные машины. К слову, движение по утрам здесь особенно интенсивно. Шансы, что тебя собьют, одинаково приятны – будет это по пути к "зебре" или при пересечении дороги в неположенном месте".

Лидия обратилась в СМИ в надежде, что власти не пешеходов в первую очередь начнут наказывать, а создадут детям и их родителям условия для безопасного похода навстречу знаниям.

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