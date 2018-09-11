Фото: usgg.ru

Женщину, подозреваемую в краже костюмов из торгового центра, задержала полиция в Барнауле.

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, накануне днем в магазин одежды зашла покупательница.

"Рассматривая товар, подозреваемая решила присвоить себе костюм. Она незаметно сняла костюм с плечиков и вышла из торгового отдела. Через некоторое время женщина вернулась и сняла с вешалки еще три костюма. Сумма причиненного ущерба составила около 20 тысяч рублей", — уточняют в полиции.

Заметив пропажу, сотрудники магазина обратились в правоохранительные органы. Вскоре полицейские задержали подозреваемую, которой оказалась ранее судимая горожанка 1984 года рождения.

Женщина дала признательные показания и сообщила, что вещи продала неизвестным на улице. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.