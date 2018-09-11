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Барнаульский АНИТИМ (Алтайский научно-исследовательский институт технологии машиностроения) расширил к осеннему сезону ассортимент техники. У нового оборудования нет аналогов в регионе, пишет "Алтайская правда".

К сентябрю на предприятии был выпущен культиватор секционный универсальный "Алтай". Первая модель с шириной захвата 11 метров получила название КСУ-11. Она успешно прошла испытания.

Затем линейка продукции будет расширена за счет образцов с шириной захвата 8 и 15 метров.

"Алтай" будут использовать для ранней предпосевной подготовки почвы. Он может выравнивать поверхность поля, уничтожать сорняки. Также он подойдет для распределения и заделки в почву удобрений и мелких пожнивных остатков.

Издание пишет, что устройство идеально для осенней обработки зяби (речь идет о вспашке для лучшего накопления влаги и уничтожения вредителей) на глубину до 12 см. Производительность составляет до 11 гектаров в час. Также культиватор будет экономить топливо, подчеркнули на заводе.

В сентябре АНИТИМ отправляет на площадки дилеров первую партию новых изделий.