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Выпускник АГАУ возглавил Минсельхоз в Горном Алтае

, ИА "Амител"
В данный момент новый руководитель регионального ведомства значится как "исполняющий обязанности"

Фото: altai-republic.ru

Глава Республики Алтай Александр Бердников назначил исполняющим обязанности министра сельского хозяйства региона Андрея Цыгулева.

В свое время он получил образование в Алтайском государственном аграрном университете и строил карьеру в Алтайском крае.

Представляя нового руководителя ведомства, глава региона отметил: "Для нашей республики сельское хозяйство — стратегическая сфера экономики, развитие агропромышленного комплекса по праву входит в число важнейших приоритетов. Андрей Сергеевич не понаслышке знает проблемы и заботы тружеников села. Думаю, что министр справится со всеми возложенными на него задачами".

Андрей Сергеевич Цыгулев родился 1 января 1973 года в селе Дзержинск Андреевского района Талды-Курганской области Казахской ССР. В 2002 году окончил Алтайский государственный аграрный университет по специальности "Экономика и управление аграрным производством", в 2004 году по специальности "Мелиорация, рекультивация и охрана земель", специализация – "Мелиоративное и дорожное строительство". Трудовую деятельность начал в Красногорском дорожном ремонтном строительном управлении рабочим, в 2000-2004 годах работал инженером отдела технадзора, ремонта и содержания дорог ГУП "Алтайавтодор", ведущим инспектором дорожного хозяйства, государственным инспектором по надзору за реализацией целевых программ отдела эксплуатации, сохранности и диагностики автомобильных дорог ГУ "Управление федеральных автомобильных дорог "Алтай". С 2004 по 2013 год занимал пост заместителя главы администрации Красногорского района Алтайского края. В 2013-2015 годах являлся первым заместителем главы администрации Кош-Агачского района. В июле 2015 года назначен первым заместителем министра регионального развития Республики Алтай. 22 декабря 2016 года решением Совета депутатов Шебалинского района по результатам конкурса был утвержден на должность главы администрации района.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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