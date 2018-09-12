Девочка-подросток из алтайского села убила котенка на видеокамеру и разместила видео в интернете — эта новость прошла через все алтайские и некоторые российские СМИ летом 2018 года. Общество эту девочку и её родителей жестко раскритиковало. Но тонны негативных комментариев написаны, всё негодование высказано, можно вернуться к обычным делам. Как говорит барнаульский детский и семейный психолог, преподаватель РАНХиГС Татьяна Козлова, самое полезное, что можно было сделать в этой ситуации нам всем, — подумать о своих детях, об их воспитании. О том, на что именно надо обращать внимание, чего нельзя делать в отношениях с детьми и как распознать жестокость, она рассказала в интервью порталу Amic.ru.

Корреспондент: Татьяна, каковы причины и негативное влияние интернета, гаджетов, социальных сетей на воспитание детей в целом?

Татьяна Козлова: Порой дети воспитываются в стерильных условиях, где весь дискомфорт на себя берут родители. В таких семьях всё всегда решает родитель, и ребенок воспитывается как "комнатный цветок", у него просто нет возможности проявлять себя в жизни. Чрезмерное внимание и сверхзабота ведут к ограждению детей от реальной жизни, провоцируют их быть более ведомыми. Реализация, проявление себя — это закономерная черта развития любого человека, и ребенок начинает себя реализовывать там, где у него есть доступ, там, где он чувствует безопасность и отсутствие жесткого контроля. Как правило, это интернет, где нет надзора и можно не расплачиваться за ошибки: перезагрузить игру, заново придумать целый виртуальный мир.

Сегодня руки родителей постоянно держат телефон: мы всегда с телефоном, многие наши личные и рабочие дела зависят от телефонных звонков и социальных сетей. И дети с раннего возраста воспринимают как норму быть всегда с телефоном, искренне не понимая, почему им нельзя быть, как всем окружающим, круглосуточно со своими гаджетами, своим общением и своими звонками. Более того, именно родители, стремясь отвлечь ребенка, успокоить или "усадить на одном месте", включают мультики, дают планшет, лишь бы не кричал и не отвлекал.

Ребенок обучается, когда играет в игру или смотрит фильм. Наш мозг устроен так, что ему неважно, в реальности существует эта ситуация или нет, он записывает все процессы. И постепенно у ребенка стирается грань между сознанием и телом. Мозг получил образ, а тело не отреагировало и не испытало боли во время падения в игре. У ребенка не формируется понимание причинно-следственных связей: в игре нет боли, стыда или печали, можно перезагрузить, удалить страничку в соцсетях. В интернете ты можешь быть кем угодно, отсюда рождается бесстрашие у детей и неосознаваемость границ. Красивая графика, суперспособности и динамичность виртуальной реальности гипнотизируют ребенка, ведь игры строятся на несуществующих способностях героев и вымышленных свойствах окружающих предметов. И эти полученные знания ребенок переносит в жизнь. Мультфильмы и игры закладывают другие ценности. Теперь героями правят не добро и справедливость, а сила и хитрость.

Корр: Как правильно объяснить ребенку, что такое хорошо, что такое плохо?

Т.К.: Обучение ребенка проходит не только в те минуты, когда мы выделили время и решили провести "воспитательную беседу". Воспитание происходит все 24 часа. Всё, что вы делаете (или не делаете), влияет на воспитание детей, вся информация записывается на внутренние слои подсознания. Важно не просто сказать "это хорошо, а это плохо". Важно в разговоре дать возможность детям самим прийти к тем мыслям, о которых вы хотели поведать. Не стоит "давать" детям готовые мысли — задавайте вопросы. Спросите: "Что ты чувствуешь, когда это видишь? Как ты думаешь, что чувствуют другие? К чему могут привести такие действия?". Если ваш ребенок совершил ошибку, стоит также спросить его: "Что ты будешь делать в следующий раз, чтобы такая ситуация не повторилась?" В этом случае последствия ошибок вы не берете на себя (и молча разрешаете ситуацию), а разделяете весь процесс с ребенком. Простой пример: НЕ родитель несет сломанный ребенком телефон в ремонт, а ребенок вместе с родителем идет в мастерскую или даже самостоятельно.

Так у детей формируется причинно-следственная связь: он видит и проживает действия и все последствия своих действий, а не родитель всё это за него.

Обсуждайте поступки героев сказок, мультфильмов, фильмов.

Не скрывайте свои родительские чувства, если вам больно или обидно. Говорите ему, если вам больно, неприятно, обидно от поступка ребенка. Ребенок должен видеть и слышать ваши чувства на свои ошибочные действия. Так он понимает обратную сторону процесса и обучается чувствам. Если же хотите похвалить, то не просто "молодец", а делитесь положительными чувствами и хвалите за конкретные действия. Ребенок должен конкретно понимать то, что он хорошо сделал.

А если ребенок злится, то в первую очередь признайте его чувства. Он должен видеть, что вы видите и слышите его и в этот момент не отворачиваетесь. Не говорите ему, что злиться плохо и не надо никогда этого делать. Даже наоборот - скажите: "Ты имеешь право позлиться. Потопай, покричи, поплачь". Ваша задача — не закрыть поток чувств, а направить в мирное русло. От запрета он будет только сдерживаться, пока будут силы, но после этого обязательно чувства будут изливаться.

Корр.: В каком возрасте ребенку свойственна жестокость?

Т.К.: Ребенок изначально рождается существом эгоистичным, и ему на ранних этапах неведомы чувства других. Подрастая, дети начинают взаимодействовать с миром. Происходит это не всегда аккуратно, порой жестоко. Они хватают животных, наступая или дергая их за хвосты, но это жестокость от непонимания, как же с этим миром взаимодействовать.

К трем годам ребенок проявляет протест и показывает агрессию, если ему что-то не нравится. В этот момент он открывает для себя это чувство. Ему хочется понять, как с этим чувством агрессии обращаться и какова будет реакция общества. Чувство злости — базовое чувство, оно отвечает за наши границы и потребности. В этот момент ребенок пытается отстоять свои потребности, желания и, конечно же, свои границы.

В 5-6 лет ребенок открывает для себя смысл смерти, осознание того, что возврата нет. В это время он убивает жука, отрывает крылья бабочке, пытаясь таким образом осознать "безвозвратность", что живое может умереть. В это время дети говорят и спрашивают о жизни и смерти.

В 7-8 лет ребенок начинает сталкиваться с границами собственными и границами социума. Это характерно в школьное время, когда дети начинают делить территорию и проявлять себя в коллективе. В это время активизируются различные стычки и драки в классе.

Подростки проявляют агрессию, как правило, от накопившегося ранее опыта. Они стремятся войти во взрослый мир и оторваться от "навязанных детских границ", чтобы почувствовать себя взрослой личностью со своими новыми границами. Кто-то начинает рвать границы жестоко и агрессивно, так как сам получил такой опыт и теперь так же общается с миром.

Жестокость есть на каждом возрастном этапе, так как у каждого возраста есть свои задачи. Важно быть внимательными и гибкими в общении с детьми, не закрывать глаза и не считать серьезные ситуации "детской шалостью".

Корр.: Посоветуйте, на что обратить внимание родителю в поведении ребенка?

Т.К.: Родителю следует обратить внимание на поведение, если ребенок:

Не реагирует и не обращает внимания на чувства и границы окружающих. Не понимает, что другому больно, не останавливается в своих поступках, когда другие говорят, что им неприятно, или же проявляет неадекватную реакцию в ситуации, смеется, когда кому-то плохо.

Проявляет агрессию и раздражение, а слово "нет" подвергает ребенка к еще большей агрессии;

Проявляет аутоагрессию: в моменты злости наносит себе телесную боль (корябает, сжимает себя так, что после остаются синяки, мелкие порезы на руках и ногах).

Во время игры проигрывает сцены насилия и повышенной агрессии.

Не принимает ситуацию проигрыша и поражения, закрывается, злится.

Не проявляет инициативу, отказывается от живого общения, постоянно находится в виртуальном мире.

Не делает тех вещей, с которыми уже может сам справляться (если я не покормлю, он сам не будет и так далее).

Замкнут и закрыт, не делится эмоциями и не проявляет чувств.

Стоить отметить, что если ваш ребенок хорошо учится и "в школе проблем нет", это вовсе не значит, что "всё хорошо". Хорошая успеваемость — совсем не показатель его гармоничного внутреннего мира. Есть еще эмоциональный интеллект, про это мы можем знать, только когда близко общаемся с ребенком на отклоненные жизненные ситуации. Важно знать, что наш ребенок чувствует и что думает о том, что и кто его окружает. Насколько хорошо он ориентируется в собственных чувствах и чувствах окружающих.

Корр.: Как много надо замечать и понимать, чтобы быть хорошим родителем?

Т.К.: Беда в том, что нас всех не учили, как быть родителями, все знания и способы решения ситуаций мы берем из прошлого опыта, полученного в собственном детстве. Часто эти знания с современными детьми не работают.

Невозможно воспитать чувственность и чуткость в детях, если мы сами не знаем, что это такое. Родители порой сами не знают, что они чувствуют и как эти чувства выражать. Наше общество знает только два способа обращения с чувствами: накапливать в себе или же выплескивать от невозможности сдерживать.

Детское поведение — это наши зеркала, они транслируют нам то, что мы не хотим видеть и замечать в первую очередь в себе. Это может быть и агрессия, с которой мы не знаем, как справиться, и таланты, которые есть в нас, только у нас по каким-то причинам нет доступа к собственным ресурсам. Мы можем сами не замечать, как несем в наши отношения полученные в детстве модели, которые сами не любили, находясь тогда в "позиции ребенка.

Корр.: Татьяна, почему посещать детского или семейного психолога — это не страшно?

Т.К.: Психолог — это не врач и работает он со здоровыми людьми. Люди обращаются не с проблемами, а с задачами, чтобы сделать свою жизнь более осознанной, выработать собственные внутренние стратегии общения с собой, детьми, окружающими.

Не стоит ждать какой-то конкретной ситуации, которая заставит вас волноваться, важно понимать, какие возрастные этапы проходит ребенок, какие внутренние задачи стоят в этот момент и что надо делать или не делать. Родителям нужно понимать эти моменты, чтобы ориентироваться, а не идти вслепую. Родитель должен быть гибким и чутким, чтобы быть в контакте с происходящей ситуацией. То, что раньше не посещали психологов, — это не показатель, раньше их просто не было. Современное общество живет в быстроразвивающейся информационной среде, в которой для эффективного развития необходимо познавать себя. Здесь психология нам в помощь.

Семья ведь живая система, все члены семьи связаны тонкими узами взаимоотношений. Всё, что происходит с одним членом семьи, говорит о всей семейной системе в целом. Порой большая внутренняя проблема может быть скрыта от "внешнего глаза", и только когда что-то происходит с ребенком, вся семья может понять, что есть какая-то боль. Нет идеальных семей, детей или родителей. Есть жизненные задачи, которые мы все решаем на разных жизненных этапах, и от того, как мы это проживаем, зависит наше внутреннее и внешнее благополучие.