Фото: 24smi.org

Российский режиссер, актер и продюсер Никита Михалков оказался в больнице. Об этом пишет "РИА Новости", ссылаясь на канал "360" и его коллегу, художника и драматурга Александра Адабашьяна.

"Он сейчас болеет, была операция. Ничего трагического не предвидится", — приводит агентство слова артиста.

Адабашьян уточнил, что Михалков получил малоприятную спортивную травму.

Агентство добавляет, что Михалков родился в Москве в семье известного детского писателя Сергея Михалкова и поэтессы, переводчицы Наталии Кончаловской. Его дед по материнской линии — художник Петр Кончаловский, а прадед — известный русский художник Василий Суриков.