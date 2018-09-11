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"Почта России" в Барнауле прокомментировала информацию о задержании сотрудницы, подозреваемой в присвоении денежных средств граждан.

"Правонарушение выявлено сотрудниками филиала в ходе внеплановой проверки. Материалы незамедлительно были переданы в правоохранительные органы, филиал оказывает максимальное содействие следствию. В отношении виновной сотрудницы принято принципиальное решение об увольнении", — проинформировали в УФПС Алтайского края.

Также в сообщении говорится, что аппаратом управления филиала разработаны и принимаются конкретные меры по повышению эффективности внутренней контрольно-ревизионной работы, а также дополнительному изучению профессиональных и деловых качеств почтовых работников, работающих с денежными средствами филиала, в том числе и на этапе прохождения ими испытательного срока при приеме на работу в систему связи.

Напомним, что, по данным полиции, в период с ноября 2016 по январь 2018 года 32-летняя работница почтового отделения брала денежные средства и предоставляла фиктивные документы о получении гражданами выплат.

В это время от потерпевших начали поступать жалобы на невыплату им пенсий и других социальных пособий. Представитель организации обратился с заявлением в полицию. Общая сумма ущерба составила около 500 000 рублей.

Злоумышленница была установлена и задержана. По данному факту возбуждено уголовное дело.