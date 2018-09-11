Фото: instagram.com

Американский актер Сильвестр Сталлоне анонсировал скорое начало съемок пятой части франшизы "Рэмбо" о ветеране Вьетнамской войны, которого он играет уже около 40 лет. Об этом пишет "РИА Новости".

"Приступаю скоро и очень взволнован… Мир, возможно, меняется, но не он. Ничто не закончено!" — написал артист, опубликовав на своей странице в Instagram фото главного персонажа франшизы.

Ранее СМИ сообщали, что съемки "Рэмбо 5" ориентировочно стартуют в сентябре. Продюсером картины выступит Ави Лернер, работавший над четвертой частью истории.

В пятом фильме дочь одного из друзей Рэмбо, который работает на ферме, похищают, и главный герой отправляется в Мексику. После пересечения границы Рэмбо вступает в противостояние с одним из самых жестоких картелей.

Первый фильм франшизы про ветерана войны во Вьетнаме под названием "Рэмбо: Первая кровь" вышел в 1982 году, Сталлоне тогда было 36 лет. После этого еще три картины вышли в 1985, 1988 и 2008 годах.