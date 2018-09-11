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Существенные кадровые перестановки произошли в руководстве Республики Алтай — Александр Бердников назначил двух новых исполняющих обязанности вице-премьеров.

Как сообщают "Новости Горного Алтая", 11 сентября на совещании глава региона сообщил, что вакантные посты заместителей председателя правительства заняли Григорий Пильтин и Игорь Коршунов.

Григорий Пильтин в свое время возглавлял Усть-Канский район. Он будет курировать деятельность минприроды, минсельхоза, охоткомитета и комитета по ветеринарии, а также подведомственных учреждений.

Что касается 52-летнего Игоря Коршунова, то он является уроженцем Горно-Алтайска, а до недавнего времени занимал пост заместителя начальника ГУ МВД по Кемеровской области. Имеет звание генерал-майора. В правительстве республики он будет курировать минздрав, минтруд, спорткомитет и комитет по делам ЗАГС и архивов.

И Пильтин, и Коршунов пока что будут исполняющими обязанности. Приставка "и.о." будет сохраняться до согласования их кандидатур с региональным парламентом.

Кроме того, должность руководителя министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений, согласно решению Александра Бердникова, занял Евгений Ларин.

Напомним также, что в правительстве Горного Алтая исполняющим обязанности министра сельского хозяйства назначен Андрей Цыгулев, который сменил в этом качестве Александра Манзырова.