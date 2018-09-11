Фото: progorod62.ru

Сроки летнего отключения горячей воды могут сократиться до трех дней в 2019 году. Об этом пишет "Коммерсант", ссылаясь на замглавы Минстроя РФ Андрея Чибиса.

Он отметил, что уже сейчас в рамках эксперимента удалось по некоторым крупным участкам ряда городов сократить отключение горячей воды до трех дней.

Чибис заявил, что ведомство "еще годик поупражняется в большем количестве городов", после чего новые сроки отключения воды будут нормативно закреплены.

Сегодня нормативный срок летнего отключения горячей воды в стране составляет 14 дней, а в Москве — десять дней.