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Сроки летнего отключения горячей воды могут сократиться до трех дней в 2019 году. Об этом пишет "Коммерсант", ссылаясь на замглавы Минстроя РФ Андрея Чибиса.
Он отметил, что уже сейчас в рамках эксперимента удалось по некоторым крупным участкам ряда городов сократить отключение горячей воды до трех дней.
Чибис заявил, что ведомство "еще годик поупражняется в большем количестве городов", после чего новые сроки отключения воды будут нормативно закреплены.
Сегодня нормативный срок летнего отключения горячей воды в стране составляет 14 дней, а в Москве — десять дней.
Комментарии
нам ужо обещали не более 2 недель, а в реальности 21 -22 дня....
зачем нужны лживые обещания?
А Минстрой самолично порывы будет заделывать? Выделю для министра именную лопату. Не уложится, то ей же по телятине и получит.
по закону одну в реальности другое и никто энергетиков не штрафует