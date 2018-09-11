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Минусовая температура и мокрый снег придут в Алтайский край в среду, 12 сентября. Об этом сообщается на сайте регионального Гидрометцентра.

Так, на протяжении всех суток местами в крае ожидается дождь, ночью и в утренние часы в восточных и предгорных районах с мокрым снегом. В темное время суток столбик термометра опустится до -2...+3, а днем воздух прогреется до +7...+12 градусов.

В Барнауле небольшой дождь ожидается в начале ночи и в конце дня. Температура воздуха в темное время суток составит от 0 до 2 градусов тепла, в светлое время — от 8 до 10 градусов выше нуля.

Ветер в этот день будет дуть северо-западный, 5-10 метров в секунду. По краю ожидаются порывы до 15 метров.