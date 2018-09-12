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"Единая Россия" снова в большинстве: на Алтае прошли муниципальные выборы

, ИА "Амител", Александра Черданцева
9 сентября по всему региону было избрано 414 депутатов и 46 сельских глав

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

9 сентября 2018 года всё политическое внимание было приковано к выборам губернатора Алтайского края. Но в районах региона были и свои, местные выборы. Их итоги пока подводятся, но главное уже ясно: "Единая Россия" выдвинула больше всех кандидатов, больше всех мандатов и получила.

Итак, в единый день голосования в крае выбирали 414 депутатов и 46 сельских глав.

На районном уровне прошло две кампании. В Косихинский районный Совет народных депутатов разыгрывалось 17 мандатов. 13 из них получают кандидаты от партии "Единая Россия", два от "Справедливой России", один от КПРФ и один достается самовыдвиженцу. Примерно такой же расклад в Красногорском районном Совете депутатов: 12 единороссов, три справедливоросса, один либерал-демократ. Это были основные выборы.

В нескольких районах проводились выборы дополнительные — по одному-два мандата. Кандидаты от "Единой России" (по одному в районе) взяли депутатские кресла в Бийском, Бурлинском, Ельцовском, Завьяловском, Зональном, Курьинском, Тальменском, Солтонском, Суетском районах. Кандидат от "Справедливой России" получил место в представительном органе Ельцовского района, от КПРФ — в Локтевском. По одному самовыдвиженцу появится в Белокурихе и Курьинском районе.

В 46 селах выбирали глав. Кресла сельских руководителей получили 34 кандидата от "Единой России", один от "Справедливой России" (Барановский сельсовет Змеиногорского района), один от ЛДПР (Аламбайский сельсовет Заринского района), один от КПРФ (Новенский сельсовет Локтевского района), главами сельсоветов стали также девять самовыдвиженцев.

Самое большое число мандатов — 368 — разыгрывалось на сельском уровне. Депутатов в рамках основных и дополнительных выборов избрали в 76 селах региона. По ним точной раскладки пока нет, но и там большинство у единороссов.

По словам секретаря реготделения ЕР Александра Романенко, партия одержала "убедительную победу на муниципальных выборах", получив более 71% мандатов.

Всего на муниципальные выборы выдвинулось 1,2 тысячи кандидатов. Из них 476 от "Единой России", 356 от ЛДПР, 210 самовыдвиженцев, 98 от "Справедливой России", 65 от КПРФ, три от партии "Яблоко", по одному от партий "Коммунисты России" и "Возрождение России".

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

12.09.2018 06:03
- гость -

Слава населению Алтая - нас "уважают" но мы крепчаем!

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